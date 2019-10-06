Наливайченко добивается запрета импорта электроэнергии из России

Возобновление поставок в Украину электроэнергии из России пролоббировал глава энергетического комитета парламента Андрей Герус. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передает «Сегодня.ua».

По словам Наливайченко, именно по инициативе Геруса в закон об использовании энергии внесена поправка, которая позволила уже 1 октября возобновить импорт из России. Экс-глава СБУ заявил, что вести бизнес с Россией – недопустимо, и что поэтому Украина теряет доверие международных партнеров. Он обратился к президенту с требованием остановить поставки электроэнергии из страны-агрессора.

«Депутат, возглавляющий энергетический комитет, ни до чего не додумался, как сам тайком возобновил – вдумайтесь! – импорт электроэнергии, которая, кстати, с ноября 2015-го года не экспортировалась в страну, откуда вы думаете? Из Российской Федерации. Вот я сегодня, как парламентарий, встречаюсь с американскими партнерами, они приехали поддержать нас с вами в расследовании теракта малайзийского боинга. Они прямо спрашивают: как так могло произойти, что с российской компанией, которую возглавляет Сечин (он находится под санкциями), восстанавливает бизнес Андрей Герус, депутат этой Верховной Рады. Как это может быть?» – заявил Наливайченко.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго». По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи». Ее связывают с Игорем Коломойским.

18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Возмущены закупкой электроэнергии из России и депутаты. Народные избранники считают, что это угрожает энергетической независимости Украины.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что Россия использует фактор энергозависимости Украины для геополитического давления на власть. Лидер профсоюза горняков сообщил, что со вчерашнего дня Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину. В результате есть угроза дефицита энергетического угля в наиболее сложный зимний период.

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