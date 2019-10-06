Очень страшно, когда во время уроков слышишь обстрел: Учителя рассказали, чего желают детям

Дети, проживающие в зоне боевых действий, уже знают, что нужно делать, когда начинается обстрел, где прятаться. Они лишены обычного беззаботного детства. Об этом рассказала учитель школы во временно неподконтрольном украинской власти поселке Александровка Марина Александровна.

«Александровка – поселок вблизи Донецка, который очень близко находится к линии фронта. В это сложное время все-таки мы продолжаем ходить в школу, продолжаем жить обычной повседневной жизнью. Очень страшно, когда во время уроков ты слышишь обстрел, а детки бегут и тебе не приходится уже учить их, не приходится рассказывать, что и как делать. Они сами уже знают, как ложиться, куда бежать. Твоя задача – просто организовать их. Вот это и есть самое страшное», – сказала она.

Фото: скриншот видео пресс-службы представительства МККК в Украине

Учитель поделилась, что хочет, чтобы у детей было обычное детство. «Хочется, знаете, хоть немножечко им подарить кусочек детства, кусочек счастья, чтобы они почувствовали себя детьми. Я надеюсь, что в скором времени мы все-таки увидим детей, которые беззаботно гуляют на улицах, которые не боятся, что сейчас будет обстрел или какой-то взрыв, или еще чего хуже. Они спокойно выходят на улицу без взрослых, спокойно бегут в лес, спокойно играют в машинки, спокойно прыгают на резиночках, скакалочках. Вот этого хочется», – говорит Марина Александровна.

Фото: скриншот видео пресс-службы представительства МККК в Украине

А у учителя из прифронтовой Авдеевки Елены Викторовны после всего пережитого за время боевых действий на Донбассе самое большое желание – чтобы дети были счастливы, здоровы, и чтобы рядом с ними были их родители. «Я учитель. Детям говорю всегда, что самый главный урок в вашей жизни вам даст сама жизнь. Главное не то, как вы выучите на уроке химические или физические формулы, а то, какими людьми вы вырастете. Очень хочется, чтобы все дети были счастливыми. Чтобы никто никогда не болел. Чтобы были рядом родители. У меня в классе очень много полусирот, потому что мамы погибли во время бомбежки. Тяжело, но мы боремся, крепимся, держимся, собираем силы, живем», – поделилась она.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.

Напомним, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам пресс-службы представительства МККК в Украине

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