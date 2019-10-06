Ні капітуляції: В Славянске рассказали, сколько стоит акция (Фото)

Сегодня, 6 октября, жители Славянска (Донецкая обл.) поддержали всеукраинскую акцию «Зупини капітуляцію!». Народное вече состоялось на центральной площади города у здания городского совета.

Как рассказал «Донецким новостям» организатор акции, руководитель общественной организации «Гуртом Слов'янськ» Александр Белименко, подобные мероприятия проходят сегодня во многих городах Украины.

«Приблизительно в 20 городах прошли народные вече. Это и Винница, Крапивницкий, Краматорск, Львов и другие. Основное мероприятие состоялось в Киеве на Майдане. В Славянске в мероприятии приняли участие жители города, переселенцы, которые проживают здесь, гости из Дружковки», – рассказывает Белименко.

На акцию все желающие приглашались через социальные сети. «Я чувствую, что процессы, которые сейчас происходят в Украине, продвигаются не таким образом, как мы это видим. И мы хотим показать, что есть люди, которые думают не так, как наша нынешняя власть. Мы не хотим, чтобы сюда вернулись террористы. Поэтому таким образом высказываем свою точку зрения и заявляем, что не хотим капитуляции», – делится организатор вече.

Александр Белименко

Каждый из присутствующих мог высказать свою личную точку зрения по данному вопросу.

«Президент сказал, что "вы все президенты". Так, давайте согласованно принимать решение об отводе украинских войск. Согласованы с теми людьми, на которых эти решения влияют. Допустим, что Славянск окажется в "серой зоне". Что делать людям, кто держит сейчас на протяжении пяти лет украинский флаг? Им не останется другого пути, чем брать автомат, гранату и подрывать себя вместе с террористами или выезжать на неоккупированную территорию. Сегодня бы сдадим Станицу Луганскую, Золотое, завтра мы сдадим и Славянск так же. С нами никто это не согласует. Вот именно против этого я выступаю», – продолжил Белименко.

Он отметил, что некоторые считают, что участникам подобных мероприятий платят. В частности, в соцсетях звучала цифра 500 грн. «Нет. Расходы на проведение этой акции: это 100 грн на бумагу и 200 грн на краску. Флаги у нас всегда у каждого есть, у настоящего украинца дома всегда есть флаг Украины. В 300 грн обошлась эта акция», – рассказывает Белименко.

После акции участники еще долго не расходились, общались. Правопорядок во время мероприятия обеспечивали сотрудники Славянского отдела полиции.

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