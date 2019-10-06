В Украине проходят акции «Нет капитуляции» (Фото)

В Киеве и ряде других украинских городов сегодня, 6 октября, местные жители вышли на вече, чтобы выразить несогласие с подписанием «формулы Штайнмайера».

Они выступают против поддержки Украиной «формулы Штайнмайера», которая предусматривает условия, при которых на неподконтрольных правительству территориях Донбасса должны состояться местные выборы и может начать действовать закон об особом статусе. По данным полиции в Киеве участие в акции принимают около десяти тысяч человек.

По данным организаторов акции, вече направлено «против любых попыток власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией». Участники акции держат украинские флаги, а также плакаты с надписями «Нет капитуляции», «ЗЕмократуру прочь», «Слуга, выходи – народ пришел».

Митинги одновременно проходят в Мариуполе, Славянске, Торецке, Львове, Тернополе, Одессе, Полтаве, Харькове и других городах Украины.

Фото: Facebook участников акции

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!