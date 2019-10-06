Несмотря на разведение войск: В прифронтовых Золотом-4 и Катериновке увеличат количество полицейских

Полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в городе Золотое-4 и селе Катериновка (Попаснянский р-н, Луганская обл.). Об этом сегодня, 6 октября, заявил заместитель главы Национальной полиции Украины во время встречи с местными жителями, передает отдел коммуникации Нацполиции Луганской области.
По его словам, несмотря на анонсированное разведение военных сил на участке вблизи Золотого, полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке. «Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан, и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения», – сообщил Троян.
Кроме того, замглавы НПУ анонсировал в Золотом-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции. «Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан», – отметил Троян.
Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.
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