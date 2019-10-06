«Шахтер» обыграл «Днепр-1»

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги в Днепре проходил матч между «Днепром-1» и «Шахтером». Матч завершился победой дончан со счетом 2:0.

Первый гол гости забили уже на четвертой минуте, когда Жуниор Мораес завершил навес с правого фланга точным ударом головой – мяч от штанги отскочил в сетку ворот. Этот мяч стал 85-м для бразильца с украинским паспортом, благодаря чему он стал девятым в рейтинге голеадоров УПЛ.

В дальнейшем «Шахтер» продолжил доминировать и создавал моменты, но подводила реализация. Только на 83-й минуте «Шахтер» удвоил преимущество: мяч дошел до Тайсона после передачи Коваленко, после чего капитан переиграл голкипера.

Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83

«Днепр-1»: Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Когут, Чичиков (Коркишко, 72), Вакулко (Булеца, 69), Назаренко, Супряга

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Тете, 86), Марлос (Соломон, 68), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 68), Мораес

«Горняки», победив во всех 9 предыдущих матчах чемпионата, единолично возглавляют таблицу с 27 очками. Дебютант УПЛ «Днепр-1» с 11 баллами на седьмой позиции.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!