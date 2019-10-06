Между КПВВ «Станица Луганская» и мостом смонтируют две автобусные остановки (Фото)

Сегодня, 6 октября, в 7:30 работники ООО «Укртрансмост» продолжили демонтаж разрушенной части моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

К этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор.

Сотрудники ООО «Флангер» занимаются установлением колонок на автодороге от КПВВ к мосту для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус.

В 10:50 в район разрушенного моста прибыли четыре работника ООО «Украинская строительная компания».

Ими будет проводиться монтаж двух автобусных остановок. Первая из них будет расположена у здания Красного Креста, вторая – в районе разрушенного моста.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона вела подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет. Уже состолось открытие временного обходного моста.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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