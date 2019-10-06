Наблюдатели ОБСЕ впервые зафиксировали противотанковые мины на дороге возле, которой пользуются мирные жители

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ впервые зафиксировали противотанковые мины на дороге возле Верхнешироковского (Донецкая обл.), которой пользуются гражданские лица и рядом с Донецким (Луганская обл.) Об этом говорится в отчете Миссии

Так, 3 октября БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил 15 противотанковых мин, установленных в 3 ряда поперек дороги к западо-северо-западу от н. п. Донецкий (неподконтрольный правительству, 49 км к западу от Луганска).

Утром 4 октября наблюдатели обнаружили 1 противотанковую мину (предположительно TM-62П3), установленную посреди дороги, которой пользуется гражданское население, ориентировочно в 500 м к западу от блокпоста незаконных вооруженных формирований в н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка).

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!