На Луганщине задержали женщин, продававших наркотики через Интернет

34-х и 37-летние жительницы Северодонецка (Луганская обл.), одна из которых была ранее судима за наркопреступления, через Интернет с помощью Messenger Telegram и электронного кошелька ЕasyPay по схеме тайников так называемых «закладок» сбывали особо опасные психотропные вещества PVP, амфетамин и наркотическое средство каннабис. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области

В ходе осмотра места происшествия у женщин изъято 60 пакетов: 38 – с психотропным веществом PVP, 12 – с психотропным веществом амфетамин и 10 пакетов с наркотическим средством каннабис.

Во время обыска по месту жительства ранее судимой женщины было изъято почти 300 грамм психотропного вещества PVP, 500 грамм наркотического средства каннабис, 5 грамм психотропного вещества амфетамин, электронные весы, записи по сбыту, приборы для упаковки наркотиков.

По данному факту проводится досудебное следствие по рамках уголовного производства открытого по ч. 2 статьи 307 УК Украины. Одна из женщин задержана в порядке статьи 208 УПК Украины.

Досудебное следствие продолжается.

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