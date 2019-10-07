Освободи свои эмоции: Мурал от французского художника появился в Краматорске (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) появился второй мурал в рамках проекта «You are east». Его создал французский художник Алексис Стефенс (Alexis Bust Stephens). Об этом сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.
Мурал под названием «Освободи свои эмоции» (Laisser aller ses émotions) расположен на стене многоэтажки по адресу ул. Марата, 2. «На мурале изображен украинский Би-бой* Узи Рок (Uzee Rock) из Донецка, который поразил автора работы, когда тот приезжал на выступление по брейк-дансу во Францию», – рассказал Гетьман.
Пользователи соцсети поделились своими впечатлениями:
- Игорь: «Як же ж круто!!!»;
- Тимур: «Офигеть, как круто!»;
- Руслана: «Очень красиво и афигенно!!! Красота со вкусом!!!»;
- Михаил: «Легенда!»;
- Ling: «Super!»;
- Виталий: «Молодцы».
Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов. Над каждым объектом будут работать разные художники из Бельгии, США, Италии, Испании, Франции и Украины. Первый готовый мурал – работа итальянского художника Фабио Петани (Fabio Petani) под названием «Missae Ferrum» (Чугун и лотос).
* Би-бой – человек, который танцует брейк-данс.
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