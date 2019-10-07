Приговорены к ликвидации: Школ с русским языком обучения больше не будет

Несколько дней назад министр образования Анна Новосад «порадовала» многих жителей восточной части страны, сообщив, что уже со следующего учебного года все русскоязычные школы перейдут исключительно на украинский язык обучения и преподавания.

«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, перейдут на украинский язык обучения с сентября 2023 года… Однако в этих школах будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык на родном языке. Если мы говорим о русском меньшинстве, это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы», – заявила министр.

Таким образом, школ с русским языком обучения к началу следующего учебного года в Украине не останется совсем.

Государственный, значит единственный?

Многие украинцы связали происходящее с вступившим в силу 16 июля нынешнего года печально известным законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как известно, этот закон был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

По этому закону, применение украинского языка является обязательным и безальтернативным во многих сферах жизни украинцев. И отечественное образование не является исключением из правил.

Так, ст. 21 закона гласит, что «языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык». Эта норма касается всех учебных заведений, вне зависимости от того, является ли заведение государственным или частным. При этом исключение не делается даже для учебных заведений, учрежденных религиозными, культурными или другими организациями.

Впрочем, «для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком и языком соответствующего национального меньшинства Украины, национальным меньшинствам Украины гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях… Это право реализуется путем создания отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства Украины наряду с государственным языком».

Т.е. не только в школах, но даже в детских садах обучение на языках национальных меньшинств не предусмотрено. Это могут быть только классы (группы) в коммунальных заведениях. Не более того.

В той же статье говорится, что «одна или несколько дисциплин могут преподаваться двумя или более языками – государственным, английским, другими официальными языками Европейского Союза». Но уточняется, что «языком внешнего независимого оценивания по результатам получения полного среднего образования и вступительных испытаний является государственный язык». Нетрудно заметить, что русского языка тут вообще нигде нет.

Политика в образовании

Не отрицая определенной роли данного закона в происходящем, нельзя не отметить, что решение, озвученное министром образования, было принято на основании другого закона – «Об образовании», подписанном президентом Петром Порошенко еще в сентябре 2017 года.

Согласно ст. 7 этого закона, которая называется «Язык обучения», каждому гражданину Украины гарантируется образование на государственном языке, а представителям национальных меньшинств — дошкольное и начальное образование на их родных языках.

Однако из содержания статьи следует, что в детском саду и начальной школе дети могут обучаться на родном языке, но, начиная с 5-го класса почти все предметы, за исключением собственно языков нацменьшинств, изучение которых не ограничивается, должны преподаваться на украинском.

Для детей, которые уже начали учиться на родном языке в средней школе, устанавливается двухлетний переходный период. Они должны постепенно перейти к обучению на украинском как раз до 1 сентября 2020 года…

Эта пара законов – лишь еще один маленький шаг в давно проводимой Украиной языковой политике. Для образования, это, по сути, последний шаг.

Очевидно, что процесс ликвидации школ с русским языком обучения в Украине сейчас уверенно вышел на финишную прямую. Как известно, на момент объявления независимости в Украине было 4633 школы с русским языком обучения. То есть каждая четвертая школа в стране. К весне 2018 года школ в Украине, где уроки велись бы только на русском языке, осталось всего 622. По понятным причинам, подавляющее их большинство на тот момент было сосредоточено в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Сколько их осталось к настоящему моменту – точно неизвестно. Но, вне всяких сомнений, ощутимо меньше, чем год назад. А в следующем году и их уже не будет.

Надежды на Зеленского

В принципе, обучение на русском языке в Украине не противоречит Конституции страны. Согласно ст. 10 Конституции, «государственным языком в Украине является украинский язык». Но «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения». Однако подобные формулировки никогда не производили особого впечатления на предыдущую власть.

В этом смысле примечательно, что позиция нынешнего президента Владимира Зеленского по вопросу русского языка в Украине изначально несколько отличалась от позиции его визави – Петра Порошенко.

«Украинский язык – государственный язык. Но страна и власть должны поддерживать и развивать русский язык и языки нацменьшинств. Не надо давить их языки. Не надо давить русский язык», – заявил Зеленский в конце марта нынешнего года, еще в ранге кандидата в президенты. При том он добавил, что, «власти должны гарантировать свободное развитие и использование других языков». После он пообещал тщательно проанализировать принятый закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В принципе, никто из украинцев и не ждал ничего другого от человека, чье творчество до этого момента реализовывалось практически полностью исключительно на русском языке и кого считали кандидатом от русскоязычной (восточной) части Украины. И, поначалу, многое говорило о том, что подобные ожидания оправданы.

Слова, иногда, это просто слова

Сначала, в середине июня представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в закон о государственном языке могут внести правки. «Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», – сказал он.

Как известно, русский язык в Украине никогда и не претендовал на роль государственного. Обычно, речь шла о том, чтобы областные советы получили право придавать каким-либо языкам (в т.ч. и русскому) статус регионального в их регионе. И там этот региональный язык мог применяться вместо украинского.

Что-то похожее прозвучало в начале июля из уст главы Офиса президента Андрея Богдана. Правда, как бы только в отношении Донбасса. «Я против идеи сделать русский вторым государственным. Я за украинский язык и за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем. Нужно искать компромиссы. Мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский при условии, что после этого они – территория Украины», – заявил он.

Но это были пустяки с другим заявлением. Совладелец студии «Квартал 95» (это сейчас кузница политических и административных кадров страны) и брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира Борис Шефир и вовсе заявил: «Сейчас не нужно теребить проблему языка, она делит общество. Вначале нужно войну остановить. Поэтому, закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для прекращения войны...».

Чтобы не ударило

Интересно, что в Офисе президента и руководстве его партии быстро и решительно дезавуировали оба заявления. Это случилось после того, как украинские националисты громко и решительно возмутились.

«Верховная Рада совсем недавно приняла закон о единственном государственном языке, и мы не позволим вернуться ко временам закона "Колесниченко — Кивалова", который под видом региональных языков ставил своей целью уничтожить украинский язык в Украине», – к примеру, заявил бывший спикер, а ныне просто депутат Верховной Рады Андрей Парубий.

Как следствие, позиция Владимира Зеленского в отношении пересмотра закона о государственном языке, стала значительно осторожнее, чем раньше.

«Это очень сложный вопрос. Какое бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера и... И достаточно. Если человек изучает украинский язык, он для него не родной, но он пытается его знать, но для него родной язык татарский, русский венгерский, какая разница. И дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки. А если человек работал 40-50 лет на эту страну, когда она была еще в составе СССР. Он что не такой человек, что-то изменилось? Поэтому, я уверен, надо защищать права меньшинств и найти модель, о которой я сказал», – заявил примерно месяц назад президент.

Однако это был, скорее, отклик на критику языковой политики Украины из… Европы. Два месяца назад Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер прямо обозначил языковой закон как дискриминационный.

«Одна из сегодняшних проблем – реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации. В принятом в Украине законе о языке ничего не говорится о защите нацменьшинств. А все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко – не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание», – сообщил он.

И действительно, за нарушение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусмотрены штрафы. Так, любой работник сферы образования в Украине при использовании любого другого языка, кроме украинского, может быть оштрафован от 200 до 300 необлагаемых минимумов (на данный момент – 3400 – 5100 грн.). Штрафовать за это начнут через 3 года после вступления закона в силу. Т.е. после 16 июля 2022 года.

Сможет, если захочет

Тем не менее, многие жители восточной и южной части Украины все еще надеются на перемены в языковой политике страны. Среди них и ученики нескольких десятков школ с русским языком обучения, пока уцелевших в Донецкой области.

«Думаю, новый состав парламента не будет против внесения изменений в этот закон. Это может произойти через обращение депутатов в Конституционный суд. Вполне можно ожидать, что самые одиозные статьи этого закона будут изменены», – заявил несколько дней назад директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Однако пока ничего не говорит о том, что события могут двинуться в таком направлении…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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