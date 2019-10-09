Ермак, Сурков, Путин: Политолог рассказал об сценариях переговоров по Донбассу

В процессе переговоров по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе задействованы не только российские кураторы «Л-ДНР», но и украинские политики, и у каждого свои методы и свои цели. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«То, что от Путина ждать подарков нельзя, и, что он не будет заниматься благотворительностью по Донбассу, абсолютно понятно. Но, когда спрашивают, что Путин получит взамен, если он пойдет на какое-то урегулирование, я думаю, что он хочет получить примирение с Западом и снятие санкций. Это главный приз. Для Зеленского это – шанс. Все упирается в то, а на каких условиях», – считает Фесенко.

По его словам, российские эксперты утверждают, что сейчас в России обострилась борьба «между разными башнями Кремля» на предмет того, кто будет курировать украинских вопрос и процесс урегулирования конфликта на Донбассе. «Сурков – сторонник жесткого урегулирования, чтобы "ДНР" и "ЛНР" получили особый статус, чтобы мы пошли по пути федерализации и фактически опять вернулись, пусть под косвенный, но российский протекторат», – отмечает эксперт.

«Есть Медведчук, у которого очень схожая позиция, но он должен быть главным при этом. И есть Козак, который, вроде бы, готов договариваться достаточно прагматично: "Ребята, мы не хотим платить за Донбасс. Вы должны пойти на уступки нам с особым статусом, с выборами, но Донбасс для нас, как чемодан без ручки, поэтому забирайте его побыстрее. Я готов договариваться"», – продолжил политолог.

Он акцентировал, что в команде президента Украины Владимира Зеленского роль его помощника и представителя на переговорах в Нормандском формате на уровне советников лидеров стран-участниц Андрея Ермака можно сравнить с американским переговорщиком Куртом Волкером: «Наш Волкер – это Ермак сейчас. Он – ключевая фигура. Он, кстати, по моим ощущениям, сейчас и куратор политики по Донбассу, а не только спецпереговорщик».

Фесенко отметил, что в одном из интервью Андрей Ермак намекнул, что ему комфортнее договариваться по Донбассу с российским куратором «Л-ДНР», вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

«У Козака, кстати, история успеха по Молдове. А Путин сейчас объявил вокруг себя такую конкуренцию: "Ребята, вы посоревнуйтесь, кто и что лучше предложит". Стартап Медведчука, стартап Суркова и стартап Козака. А есть еще и Бабич – четвертый персонаж. Путин пока выжидает. Это типичная тактика Путина. В чем проблема: с точки зрения рациональной политики, у Зеленского должны быть сейчас четыре сценария прописать под каждого из этих персонажей, а боюсь, что у них этого нет», – резюмировал эксперт.

Напомним, украинский политик Виктор Медведчук отказался представлять интересы Украины на переговорах с Россией из-за несогласия с курсом президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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