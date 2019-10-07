Житель Горловки показал «маленькую осеннюю Швейцарию» (Видео)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов прогулялся в Центрально-Городском районе и показал, как выглядит осенний город.

Светлов прошел по улицам Кирова, Герцена, пр. Победы. «Пестрая осенняя листва способна приукрасить даже унылые городские пейзажи… Бабье лето во всей красе... Закрытые торговые точки, салоны красоты, кафе – не замечаем! Битые окна брошенных квартир? Не обращаем внимания! Только яркие краски, только солнце!», – комментирует горловчанин увиденное.

«Во дворе детской стоматологии умиляет скромная, сделанная с душой, клумба. "Центр микрохирургии глаза" имеет очень короткий рабочий день. Магазин стильной мужской одежды "Джентльмен" старается "держать марку". Его фасад немного потерял лоск, но на общем фоне серости и обветшания смотрится вполне респектабельно», – добавляет он.

Житель Горловки отмечает, что улыбок на лицах пожилых людей нет. «Унылые лица стариков, живущих в забвении, они повсюду… Они диссонируют с одами о "маленькой осенней Швейцарии" – Горловке», – считает он.

На пр. Победы, как показал Светлов, второй раз зацвели магнолии. «Если смотреть на мир сквозь эти розовые цветочки, все кажется более оптимистичным. Ключевое слово – "кажется"», – отметил он.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: