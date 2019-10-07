Житель РФ показал центр Луганска (Фото)

Гражданин РФ Сергей Борисов прогулялся по центру неподконтрольного украинским властям Луганска. О том, что он увидел в городе, россиянин рассказал в соцсетях.

По словам Борисова, трамвайного сообщения в городе нет, трамвайные пути заросли травой. «Все поросло травой и практически непригодно для использования. В то же время, провода на месте», – сказал он.

Россиянин сообщил, что по городу курсируют троллейбусы, стоимость проезда – 7 руб. (2,7 грн по местному курсу на 7.10.2019). «Но за несколько дней пребывания (в Луганске) я не увидел ни одного троллейбуса по маршруту», – сказал Борисов.

Кроме того, он сообщил, что в любую точку Луганска можно «без проблем добраться» маршруткой за 10 руб. (3,8 грн). Рассказал Борисов и о ценах на бензин. Так, А92 в Луганске стоит 43,5 руб. (16,5 грн), А95 – 46,50 руб. (17,6 грн), дизтопливо – 47,7 руб. (18 грн).

«Глядя на эти трамвайные пути, может сложиться впечатление, что весь Луганск выглядит подобным образом. Но это не совсем так», – сообщил россиянин.

Чтобы показать, как именно город живет сейчас, он прогулялся по центру города. Побывал и у гостиницы в центре Луганска с одноименным названием. По словам местных жителей, отель работает. Слева от гостиницы – центральная городская библиотека.

Также в центральной части города работает кинотеатр «Русь». Борисов напомнил, что ранее этот кинотеатр назывался «Украина». «В то же время, нет какой-то тотальной разукраинизации названий и негативного отношения к украинскому языку», – отметил россиянин.

В пример он привел Украинский музыкальный драматический театр, на здании которого осталась украинское название, а также на некоторых магазинах вывески на украинском языке.

Борисов показал, как сегодня выглядит стадион «Авангард». По его словам, «ЛНР» живет «полной спортивной жизнью». Далее он прошел возле памятника Шевченко и в сквере, где у фонтанов отдыхают семьи с детьми.

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