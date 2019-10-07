Разведение войск в трех точках на Донбассе: Мнение эксперта

Разведение сил и средств в Петровском, Золотом и Станице Луганской не повлияет на общую ситуацию с безопасностью по всей линии разграничения на Донбассе. Такое мнение выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Я бы на временных рамках вообще не останавливался, потому что эти три точки (Петровское, Золотое и Станица Луганская – прим. ред.), в которых предполагается отвод войск, – это символы того, что обе стороны готовы к разведению войск. Они выбраны для того, чтобы подтвердить такие намерения», – сказал он.

«Эти три точки погоды не делают. Они дают некоторые стратегические или тактические преимущества той или иной стороне, но на общее состояние дел [на линии разграничения на Донбассе] они не влияют абсолютно», – считает Сунгуровский.

По его словам, разведение войск в трех населенных пунктах на Донбассе играет пока только символическую роль. «ОБСЕ это надо, чтобы закрепить свою роль, показать, что они добились этого. Это затягивание времени – не более того. Наверное, мы где-то выиграем, где-то потеряем, но на общее состояние дел это не повлияет. Если разговаривать серьезно, то это надо разговаривать об отводе войск по всей линии разграничения. Тут, естественно, понадобится не две недели», – отмечает эксперт.

«ВСУ выполнят все, что им прикажут – отводить так отводить, через неделю так через неделю, а то, что позиции не будут оборудованы для отвода – это второй вопрос. Потери личного состава не в этих трех точках происходят, а в совершенно других по всей линии разграничения», – добавил аналитик.

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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