10 ножевых: В «ДНР» жестоко убили женщину

В одном из поселков неподконтрольной украинским властям Амвросиевки (Донецкая обл.) обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что по «горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении убийства. «В вечернее время суток между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора. В ходе скандала злоумышленник нанес супруге более 10 ножевых ранений, а также многочисленные удары в область грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», – говорится в сообщении.

«Действия злоумышленника квалифицированы в порядке ч. 1 ст. 106 УК ДНР (убийство) и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведется следствие», – заявили в «полиции».

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