Изнасиловали, убили и сожгли: Подробности зверского убийства девочки в «ДНР»

В неподконтрольном украинской власти Харцызске (Донецкая обл.) задержанные подозреваемые в убийстве 13-летней девочки рассказали, как спланировали и совершили это преступление. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что до убийства один из задержанных – 16-летний житель Харцызска Андрей – похитил у своей матери крупную сумму денег и решил больше не возвращаться домой. Он пришел в гости к своему 19-летнему другу Станиславу, где они вместе выпили, покурили спайсы и спланировали убийство своей 13-летней знакомой.

«Решили пойти к ней, ограбить ее, изнасиловать и убить», – говорит один из задержанных.

Приятели купили алкоголь и пришли к 13-летней Полине. О том, кто первый будет насиловать девочку, бросили жребий. «Мы просто решили, кто будет первый. Я пошел первый, в это время друг обыскивал квартиру. Я подошел к ней, завязал ей рот халатом, потом попросил Андрея принести мне с кухни нож. Дальше я убрал пояс со рта, ножом пригрозил ей, чтобы она раздевалась. Она разделась, затем я заставил ее заниматься со мной оральным сексом. В это время друг обыскивал квартиру. Затем мы поменялись. Он вступил с ней в половой контакт, а я начал обыскивать квартиру», – рассказывает Станислав.

Насильники менялись несколько раз. По их словам, перепуганная девочка не кричала и не оказывала сопротивления, но они не собирались оставлять ее в живых. После изнасилования старший задержанный нанес девочке удар ножом в область поясницы, перевернул ее и нанес несколько ножевых ударов в область живота. «Пытался порезать шею, но порезать шею не получилось. Затем подбежал Андрей. Я дал ему нож, сказал, что она еще дышит. Он взял нож, сел на нее и начал в область живота тыкать», – утверждает он.

Из дома Полины задержанные забрали обнаруженные ценности и бижутерию, которую приняли за золото. Чтобы скрыть следы преступления, они забросали тело жертвы одеждой и подожгли, открыли газ и покинули место преступления.

«Мы обыскали квартиру, нашли ноутбук, телефоны, золото», – говорит второй задержанный Андрей.

Два дня преступники скрывались в съемных квартирах и заброшенных строениях, не выходя из наркотического и алкогольного опьянения, а также забрались в один из домов в дачном поселке, где украли одеяло и деньги. «Мы планировали до России дойти, до границы», – утверждает Андрей.

Оба они арестованы. В содеянном парни не раскаиваются, свою вину списывают на алкоголь и наркотики. За жестокое убийство им грозит «высшая мера наказания».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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