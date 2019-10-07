Для переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса разработали мобильное приложение «Твое право»

Стартовала обновленная версия мобильного приложения «Твое право» – универсального юридического справочника для людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, а также для лиц, ставших жертвами сексуального и гендерно обусловленного насилия и торговли людьми. Об этом «Донецким новостям» сообщили в общественной организации «Донбасс SOS».

Приложение было создано в 2018 году и на данный момент состоит из трех блоков:

«Права людей, пострадавших от конфликта в Украине»;

«Права лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия»;

«Права лиц, пострадавших от торговли людьми».

В частности, первый блок ориентирован на потребности переселенцев и жителей неподконтрольных Украине частей Донбасса. Здесь предоставлена информация по широкому кругу вопросов – от получения справки ВПЛ, порядка пересечения линии соприкосновения, получения пенсионных выплат до вопросов доступа к бесплатной правовой помощи, защиты интересов в судебных и внесудебных инстанциях и пр.

Кроме определений терминов и общей информации, разделы также содержат ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты и образцы актуальных заявлений. Благодаря такой функции, как личный кабинет, пользователь может сохранять необходимую информацию, ссылки и документы. Некоторая информация доступна и в офлайн-режиме. В случае необходимости, пользователь с помощью приложения может обратиться непосредственно на горячую линию ОО «Донбасс SOS» и получить юридическую помощь. Представители общественной организации отметили, что для них очень важно получить обратную связь от пользователей и понимать, что «Твое право» содержит всю нужную информацию и удобную навигацию.

Приложение можно бесплатно загрузить для систем Android в GoogleMarket и для iOS в Apple Store по поиску «Твое право», в частности, просканировав код с экрана монитора:

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Обновленное приложение разработано ОО «Донбасс SOS» в партнерстве с Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине и Программой ООН по восстановлению и развитию мира при финансировании Европейского Союза (ЕС) и правительств Нидерландов и Королевства Норвегия. Также к участию в работе над приложением были привлечены эксперты из общественных организаций, активисты, ВПО, журналисты и представители государственных органов, в частности Министерства информационной политики Украины.

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