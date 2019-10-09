Все поудирали: Как живет прифронтовое Гранитное сегодня (Фото)

В прифронтовом Гранитном (Донецкая обл.) от обстрелов незаконных вооруженных формирований (НВФ) жителей села защищает река. Часть населенного пункта контролируют украинские военные, другую считают «серой зоной».

Сейчас вооруженных провокаций в Гранитном стало меньше, а жители восстанавливают свои дома после обстрелов.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

По словам секретаря Гранитненского сельского совета Василины Николаевой, улица на окраине села разделена рекой и линией разграничения пополам. За ней – река Кальмиус и неподконтрольная украинским властям территория, откуда в село периодически летят пули и снаряды НВФ.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

«Когда война началась, все поудирали. Даже мои дети удрали. По соседству ребенка убило [снарядом]. Они взяли моих внуков и удрали. Я осталась одна», – говорит жительница Гранитного Лилия Аджимуратова.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

В центре Гранитного почта, лицей, магазин и жилые дома побиты снарядами.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

«Тут стреляли везде, стреляли много. А у нас во дворе разорвался снаряд и осколками разбило крышу. Крыша протекала. Мы уехали и какое-то время тут не жили, а сейчас приехали, делаем полностью ремонт», – рассказывает жительница Гранитного Людмила Лысенко.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Восстанавливать дома в Гранитном жителям помогают спасатели ГСЧС.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

До войны местные жители выходные и праздники проводили на берегу реки Кальмиус. Сейчас отдыхать там опасно. «Мы на высоте находимся и там высота. Естественно, обстрелы могут быть, снайперы и все остальное», – поясняет глава сельского совета.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Во время обстрелов жители Гранитного жили без света, связи и отопления. Сейчас жизнь в селе налаживается. В Гранитном работают магазины, аптеки, почта и даже Дворец культуры. В местную школу каждый день ходят дети из села, расположенного в «серой зоне». «Восемь детей из Старомарьевки ежедневно за 1,5 км пешком ходят в школу. Это тоже создает дополнительные трудности. Плюс – у нас до сих пор пропускной режим», – отметила глава сельского совета.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Стреляют в Гранитном сейчас реже, но местные жители продолжают всматриваться на другой берег реки. За 5 лет войны в этом селе погибли девять мирных жителей, в том числе двое детей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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