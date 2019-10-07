В «ЛНР»: В трех городах местные жители хранили дома гранатомет, гранаты и снаряд

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области местные жители хранили дома оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», в Первомайске мужчина 1986 года рождения добровольно сдал в «полицию» 2 гранаты РГД-5, гранату Ф-1, 3 запала УЗРГМ, выстрел ВОГ-25, снаряд калибром 165 мм, 117 патронов калибром 5,45 мм и дымовую шашку. По словам мужчины, боеприпасы он обнаружил на территории заброшенной шахты в Первомайске.

В Ровеньках в «полицию» женщина 1967 года рождения добровольно сдала 250 патронов калибром 7,62 мм и магазин к автомату АК, которые она обнаружила на одной из улиц.

В Краснодоне (после переименования – Сорокино) мужчина 1997 года рождения сдал в «полицию» подствольный гранатомет ГП-25, 10 выстрелов ВОГ-25, гранату Ф-1, гранату РГД, 2 запала УЗРГМ-2, 2 патрона калибром 5,45 мм, 22 патрона калибром 9 мм, которые он обнаружил на одной из улиц города.

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