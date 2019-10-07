В «ЛНР» искали взрывчатку на трех объектах

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области искали взрывчатку на трех объектах. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«За истекшие сутки в республике произошло 1 чрезвычайное происшествие. От анонимного источника поступило сообщение о заминировании зданий Краснодонской горрайадминистрации, комендатуры и аэропорта», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» утверждают, что 6 октября в 14:23, после обследования сотрудниками «МВД» помещений и прилегающей территории, взрывоопасные предметы выявлены не были.

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