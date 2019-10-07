Отставка Волкера: В чем опасность для переговоров по Донбассу

Отставка спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и отсутствие его преемника может иметь опасные последствия для переговоров по Донбассу. Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Критерий даже не в фамилии. Конечно, это очень важно – какой это будет человек [вместо Курта Волкера], и с какими взглядами на урегулирование ситуации на Донбассе. Более важная вещь – останется ли сам статус спецпредставителя США по Украине», – отметил он.

«Есть нюанс, который не очень заметен. Один из месседжей Зеленского и его политических сигналов, когда он ехал в США, заключался в том, чтобы втянуть американцев глубже в переговорный процесс – или в Нормандский формат, или, чтобы они более активнее участвовали в переговорах. Но, судя по всему, не согласились, потому что сразу же после переговоров [с президентом США Дональдом Трампом] Зеленский сказал: пока в прежнем формате будем встречаться», – продолжил Фесенко.

Политолог отметил, что параллельный формат переговоров по Донбассу, который вел спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, может исчезнуть.

«Трек переговоров Волкер – Сурков – это американский формат. Если теперь не будет не просто Волкера, а не будет спецпредставителя США, что тогда? Тогда американцы отдаляются от переговорного процесса, совсем не выпадут, но существенно отдаляются. Это будет очень опасно, это очень рискованно», – считает эксперт.

Напомним, в конце сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что уходит с поста. Его преемник пока что не назначен.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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