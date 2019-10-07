Обещали по 10 тысяч: Жительница Донецка рассказала, как работает на переписи населения «ДНР» (Фото)

Регистраторам, которые в «ДНР» проводят перепись населения обещают заплатить за работу 10 тыс. руб. (3 845 грн по местному курсу валют). Об этом «Донецким новостям» рассказала жительница Донецка Виктория, которая решила подработать таким образом.

«Перед началом переписи публиковались объявления о наборе сотрудников – чтобы ходить по домам и опрашивать жителей. У нас такое объявление висело на работе, отдел кадров также предлагал поучаствовать тем, кто хочет подработать. Обратилась по телефону, пришла – заполнила документы, и меня взяли на перепись», – рассказывает женщина.

При обращении по объявлению всех интересовал вопрос – сколько будут платить за эту работу. «Сообщили, что за 2 недели можно заработать в среднем 10 тыс. руб. (3 845 грн, – ред.). Идет из расчета: за 100 анкет – 400 руб. (154 грн)», – отметила Виктория, дополнив, что расчет будет происходить по окончанию переписи.

Перед началом процесса с регистраторами проводился инструктаж в штабе по переписи, который в Донецке расположен в районе универмага «Донбасс» (Куйбышевский район города). «Нам раздали бейджики, сумки с логотипами переписи, анкеты – рассказали, как их заполнять. Также у нас есть свой бланк, в котором мы отмечаем адреса, которые обработали», – уточнила дончанка.

Она отметила, что основная проблема регистраторов – что они не освобождаются от своего основного места работы, и проводят перепись в свое свободное время. «Чтобы заработать 10 тыс. руб. (а для меня это большие деньги, это как моя месячная зарплата), я должна опросить 250 человек. Сначала подумала – да я и больше сделаю. Но когда пошла по адресам, поняла – хотя бы 250 сделать. Днем я рабою, заканчиваю в 17:00. Пока доберусь домой, выхожу на перепись уже в 18:00. Но – в 20:00 каждый день мы должны отзвониться в штаб, и сообщить, сколько людей сегодня опросили. То есть на сбор у меня выходит 2-3 часа –когда удается уйти раньше с работы, когда продолжаю переписывать после 20:00. Но позже 21:00 уже не работаю – во-первых, страшно в такое время ходить по квартирам (мы же по одному человеку ходим). А во-вторых – в 23:00 комендантский час, и мне нужно еще успеть добраться домой с участка», – говорит регистратор.

Виктория делится, что реакция у местных жителей на перепись разная. «Кто-то охотно рассказывает. Кто-то вообще дверь не открывает. Примерно из 10-ти квартир опрос удается провести в одной-двух. К опросу многие относятся настороженно – особенно к вопросу о гражданстве. Многие же все равно не имеют паспортов "ДНР", и спрашивают – а если я скажу, что гражданин Украины, мне точно за это ничего не будет? А следующий вопрос – национальность, с уточнением – "по самоопределению", т.е. как человек сам себя идентифицирует. И многие опасаются называть себя украинцем, что, мол, и гражданство Украина, да еще и украинец – а вдруг возьмут "на заметку". Я же не могу ответить им – кому и что будет по результатам этой переписи, я и сама не знаю», – рассказывает она.

«Самые разговорчивые – пенсионеры. Но их больше всего настораживает вопрос об источнике средств к существованию. Многие же из них получают двойную пенсию – и в "ДНР", и в Украине. Поэтому контролируют, чтобы я в анкете никаких пометок не сделала – переживают, чтобы их в "ДНР" выплат не лишили. В этой же связи практически никто из них не рассказывает, что имеет дополнительный доход», – уточнила Виктория.

Всем, кто ответил на вопросы анкеты женщина должна раздать календарики на 2020 год, посвященные переписи населения:

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходит перепись населения. Жителей опрашивают согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов.

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