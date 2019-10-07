Дети спрашивали, будет ли война: История учителя-переселенца из Луганска

Учитель истории Валентин Капаций выехал с женой и сыном из неподконтрольного украинским властям Луганска в начале вооруженного конфликта на Донбассе. Переселенец имеет 21 год опыта работы. В школе №6 г. Северодонецка он работает последние 5 лет.

«Мы с семьей выехали из Луганска в июле 2014 года. Это было 9 июля – запомню на всю жизнь этот день. Мы приехали в Луганскую область и практически год жили в разных районах – в Новоайдарском районе, Старобельском. Через год мы попали в Северодонецк в поисках работы», – вспоминает Валентин.

По его словам, большинство его коллег также выехали из Луганска работать на подконтрольную украинским властям территорию, а тем, кто остался, работать нелегко. «Если учитель "перекрасился" и сейчас ходит на какие-то мероприятия, начинает критиковать нашу страну, и более того – призывать к каким-то агрессивным действиям против Украины, я этого не понимаю, и, безусловно, осуждаю», – говорит педагог.

Его новации в преподавательской деятельности и опыт работы с радостью приняли в школе Северодонецка. Учитель проводит свои занятия с учениками в формате заседания Совета безопасности ООН, в ходе которых обсуждают реальные мировые проблемы и пути их решения.

«Я принимала участие в симуляции судебного заседания, которое проводилось при поддержке Министерства юстиции Украины. Также я принимала участие в симуляции модели ООН. В целом Валентин Васильевич помогает в подготовке учеников к очень многим подобным мероприятиям», – рассказала ученица Ирина.

Учитель-переселенец считает, что главное в педагогике – это честность и искренность. Он навсегда запомнил последний урок, который провел для детей в луганской школе: «Помню их глаза и их вопросы. Их вопрос был не по теме урока. У них вопрос был: "А что будет, Валентин Васильевич?" Они спрашивали, будет ли война».

Валентин Капаций искренне верит в победу украинского народа и надеется, что вернется в родной Луганск.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «NewsOne»

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