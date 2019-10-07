На «Станице» – все за час: Ситуация в пунктах пропуска утром 7 октября

Сегодня утром, 7 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 октября через КПВВ последовало 29,8 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7530 чел. и 1010 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6350 чел.и 1250 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6560 чел.и 1275 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2330 чел. и 625 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший переход) – 8005 чел.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Илья: «07:14. На Еленовке в сторону Мариуполя – машин 60».

КПВВ «Станица Луганская»:

«6artash»: «08:25. Станица: ЛНР – сквозняк, Украина – 1 навес, всё за час».

Ситуацию по остальным транспортным коридорам очевидцы на данный момент не сообщают.

Также участники соцсетей обсуждают темы, связанные с пересечением линии разграничения.

Так, Наталья предупреждает, что при пересечении «республиканского» КПП «Еленовка» штрафуют за не пристегнутый ремень безопасности. «Пристегивайте ремни безопасности – на последнем посту перед Еленовкой штрафуют», – констатирует женщина.

Дарина интересуется – «есть ли сейчас льгота с ребенком возраста 1,4 года?». «Если машин много, то пропустят по льготной очереди. А так мы стояли в общей очереди с ребенком 1,1 год. Надо идти спрашивать», – отвечает Наталья.

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