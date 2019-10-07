На Донетчине в шахте произошел пожар, 212 горняков выведены на поверхность, – ГСЧС

В Торецке (Донецкая область) в шахте произошел пожар, на поверхность выведены 212 горняков. Работа временно приостановлена. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

6 октября в 07:15 в ГСЧС поступила информация, что в Торецке на шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» на горизонте 1 тыс. 26 м возник пожар.

«Жертв и пострадавших нет. На поверхность выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена. К тушению привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины», – сообщили в пресс-центре.

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