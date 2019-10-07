Как американские шерифы: Клименко рассказал о будущем райотделов полиции

В Украине после укрупнения районов на местах останутся полицейские станции. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью «Lb.ua».

«На сегодняшний день у нас около 700 районов, которые обслуживает полиция. Но мы уже работаем по "кустовой системе". У нас сегодня более двухсот центральных "кустовых" отделов полиции, которым подчинены отделения в населенных пунктах. После укрупнения районов на местах останутся полицейские станции. Однозначно, полицейских меньше стать не должно, я считаю – на местах их должно стать больше! Мы, конечно, увеличим число полицейских офицеров громады, потому что громад будет, думаю, не меньше тысячи, и в этих громадах будет по пять-шесть населенных пунктов», – подчеркнул он.

Клименко также привел пример. «Если территориальная громада объединяет шесть населенных пунктов, общей протяженностью дорог 100 км, с расстоянием 15-20 км между населенными пунктами и населением в 10-20 тысяч человек, то одного полицейского будет, однозначно, мало. Он не успеет объезжать дворы, кроме того, на этих полицейских возлагается еще и оформление легких преступлений и криминальных проступков с последующим расследованием. Поэтому мы в каждом случае определим, сколько требуется полицейских на громаду – один, два или три. И обязательно каждого надо обеспечить транспортом, оружием. Как правило, это будет оружие, которое имеет минимальный летальный исход. Также он будет обеспечен инструментами, чтобы при необходимости мог помочь любому гражданину. То есть полицейский должен быть своим человеком для каждого гражданина в этой территориальной громаде. Дойти до каждого двора, знать каждого», – пояснил Клименко.

На вопрос, должен ли такой полицейский быть местным жителем, он ответил: «Да, примерно как американские шерифы».

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