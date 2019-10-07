Сводка из зоны ООС за 6 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрела со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один был ранен. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Новотроицкого – из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Березовой – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем;

неподалеку Новомихайловки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

неподалеку Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной – из стрелкового оружия;

в районе Золотого-4 – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево и неподалеку Луганского – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел неподалеку Травневого – из миномета калибром 82 мм и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «войска Украины за минувшие сутки 39 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 886 единиц. Под огнем оказались поселки Старомихайловка, Александровка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, район аэропорта на севере города, село Спартак; прилегающие к Ясиноватой села Васильевка, Крутая Балка и Минеральное; горловские поселки Зайцево и шахты им. Гагарина; Докучаевск; села Белая Каменка, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ДНР» также утверждают, что «в результате огня в ДНР повреждено 10 домостроений и здание детсада. А поселок Старомихайловка оказался частично обесточен».

Кроме того, в «республике» уверяют, что «сегодня подразделения украинской армии обстреляли модуль оказания помощи населению МЧС ДНР возле КПП "Горловка"».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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