Я аж переживать начала, давно не было: В Донецке обсуждают концерт (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке прошел концерт, на котором поздравили работников образования. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Российские звезды Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступили на праздничном концерте в Донецке. Мероприятие, приуроченное ко Дню работников образования и науки, состоялось в столичном Центре славянской культуры», – сообщают в «республике».

В соцсетях данную новость раскритиковали:

Алексей: «Что бы мы делали без этих концертов»;

Наташа: «Ну слава Богу, концерт. А то я аж переживать начала, как давно не было, уже аж неделя прошла»;

Илона: «Премию лучше б дали работникам образования, а не танцульки устраивали»;

Костя: «Бегите»;

Ира: «Это уже не смешно»;

Алексей: «Сюда возят только тех, кто за еду работает».

Люди также повторяют ставшую популярной шутку о переименовании «ДНР» в «КНДР»:

Ната: «Мне кажется, ДНР надо в КНДР переименовать: концертная народная донецкая республика»;

Никита: «Только слово "народная" не актуально»;

Елена: «Не, не народная, а нарядная».

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