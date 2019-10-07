Я аж переживать начала, давно не было: В Донецке обсуждают концерт (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке прошел концерт, на котором поздравили работников образования. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Российские звезды Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступили на праздничном концерте в Донецке. Мероприятие, приуроченное ко Дню работников образования и науки, состоялось в столичном Центре славянской культуры», – сообщают в «республике».
В соцсетях данную новость раскритиковали:
- Алексей: «Что бы мы делали без этих концертов»;
- Наташа: «Ну слава Богу, концерт. А то я аж переживать начала, как давно не было, уже аж неделя прошла»;
- Илона: «Премию лучше б дали работникам образования, а не танцульки устраивали»;
- Костя: «Бегите»;
- Ира: «Это уже не смешно»;
- Алексей: «Сюда возят только тех, кто за еду работает».
Люди также повторяют ставшую популярной шутку о переименовании «ДНР» в «КНДР»:
- Ната: «Мне кажется, ДНР надо в КНДР переименовать: концертная народная донецкая республика»;
- Никита: «Только слово "народная" не актуально»;
- Елена: «Не, не народная, а нарядная».
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