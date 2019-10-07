Я аж переживать начала, давно не было: В Донецке обсуждают концерт (Фото)

Я аж переживать начала, давно не было: В Донецке обсуждают концерт (Фото)

07.10.19 11:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке прошел концерт, на котором поздравили работников образования. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Российские звезды Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступили на праздничном концерте в Донецке. Мероприятие, приуроченное ко Дню работников образования и науки, состоялось в столичном Центре славянской культуры», – сообщают в «республике».

В соцсетях данную новость раскритиковали:

  • Алексей: «Что бы мы делали без этих концертов»;
  • Наташа: «Ну слава Богу, концерт. А то я аж переживать начала, как давно не было, уже аж неделя прошла»;
  • Илона: «Премию лучше б дали работникам образования, а не танцульки устраивали»;
  • Костя: «Бегите»;
  • Ира: «Это уже не смешно»;
  • Алексей: «Сюда возят только тех, кто за еду работает».

Люди также повторяют ставшую популярной шутку о переименовании «ДНР» в «КНДР»:

  • Ната: «Мне кажется, ДНР надо в КНДР переименовать: концертная народная донецкая республика»;
  • Никита: «Только слово "народная" не актуально»;
  • Елена: «Не, не народная, а нарядная».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также:

Комментарии