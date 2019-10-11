Сомнительное удовольствие: Жители Донецка попробовали воспользоваться новым таксофоном

В неподконтрольном украинским властям Донецке местный оператор стационарной связи «Комтел» установил таксофон. Однако местные жители, которые попробовали воспользоваться обещанными услугами, говорят о том, что wi-fi работает со сбоями, а дозвониться с таксофона иногда вообще невозможно. Своими мнениями дончане делятся в соцсетях.

«Как вам новейшая разработка наших передовых умов в виде супер-пупер таксофона? Еще и с таким праздником и пышностью открывали его, как будто ракету в космос запустили… Как по мне, единственное его отличие от "укртелекомовского" начала 2000-х годов – это встроенный вай-фай внутри. Специально пару раз пробовала подключится – сомнительное удовольствие. Тупит и работает через раз», – рассказывает о своем опыте Маша.

«Потом мы еще удивляемся, чего это с нас все ржут. Всерьез такое может воспринять только полностью неадекватный человек», – добавляет она.

Также Маша отметила, что по «республиканскому» телеканалу был показан сюжет об установленном таксофоне. «"Туристы, у которых нет нашего мобильного оператора, могут позвонить, куда нужно, по таксофону". Ребята, вы серьезно? Реально смеялась долго из-за туристов», – прокомментировала Маша сказанное в сюжете.

Эти слова подтверждают и иные жители Донецка. Так, Александр также пробовал дозвониться, и рассказал, что у него ничего не вышло.

Кроме того, в комментариях дончане отмечают, что установка таксофона – это «прорыв»:

Ирина: «Просто, чтобы вай-фай с таксофона поймать, мобильный телефон не подходит. Тебе тоже нужно с таксофоном ходить»;

Александр Д.: «Все там работает, я не фанатик, трезво оцениваю ситуацию – кабинка работает, заявленные функции выполняет, новость об ее открытии была, чтобы люди о кабине знали вообще. Я мимо нее хожу часто, но если б не соцсети, то и не знал бы, зачем она и что это за зверь»;

Александр Н.: «Зачем об этом портале в 20 век кому-то знать?»;

Лола: «Суть в том, что деньги республики тратятся на устаревшие "технологии". Вот ты мимо ходил, а она тебе ни разу так и не пригодилась, я уверена, что никому так и не пригодится по назначению. Школьники быстро с ней разберутся»;

Владислав: «Какие туристы? ДНР это что – курорт какой-то теперь?»;

«Web Gost»: «Назад в "будущее" Над нами все уже смеются»;

Кирилл: «Давайте запустим факс, как в ''старые-добрые'', и устроим концерт по этому поводу»;

Игорь: «Пойду поищу пейджер, на всякий случай»;

Артур: «Это прорыв»;

Света: «Лучше бы что-то с "Фениксом" сделали, связь – ужас»;

Владислав: «Концерт хоть был по случаю открытия?»;

Артем: «Таксофон в центре Донецка. Как стыдно…»;

Олег: «Ну идея-то норм вообще. Просто с пафосным открытием и дурацким репортажем все как всегда».

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