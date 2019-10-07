Разведение войск на Донбассе: Пойдет ли Путин на это

Разведение войск на линии разграничения на Донбассе волнует жителей «серой зоны» не без оснований. Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его мнению, не стоит надеяться на какие-то заверения президента РФ Владимира Путина о том, что после разведения противоположная сторона не займет позиции украинских военных.

«Это вопрос о том, с кем мы садимся играть в покер. Если с одной стороны садится игрок, который думает, что он – игрок, а с другой стороны садится шулер, о котором все знают, что он – шулер, но делают вид, что он играет по правилам, можно представить, кто выиграет от этого», – говорит Сунгуровский.

Он отметил, что российская сторона не соблюдает договоренности об отводе сил и средств на линии разграничения на Донбассе в отличие от Украины: «Мы-то отошли. Даже в Станице Луганской, но там тут же появились якобы представители "СЦКК" ["ЛНР"], которого уже практически нет, потому что российская сторона давно оттуда вышла. Вот и все. Вот и соблюдение этих договоренностей».

Аналитик убежден, что для того, чтобы не соблюдать договоренности о разведении сил и средств на Донбассе, Россия может придумать еще «кучу отговорок», а «серая зона» останется «серой зоной», где будут присутствовать преимущественно участники незаконных вооруженных формирований.

«Люди основательно боятся и за свои жизни, и за свое имущество, и за все остальное. Две стороны играют: один – шулер, другой – честный. У шулера всегда есть основания, и он всегда найдет какие-то причины для того, чтобы обвинить другую сторону. Путина не надо провоцировать, он сам себя спровоцирует. Он всегда найдет повод, чтобы выйти из каких-то правил. Он сам создает хаос и знает, что он создает, он знает правила этого хаоса, а мы думаем, что мы играем по старым правилам», – комментирует эксперт.

«В этом мы всегда будем проигравшей стороной, мы никогда не будем владеть инициативой. Если говорить с военной точки зрения – тот, кто не владеет инициативой, всегда в проигрыше», – добавил представитель Центра Разумкова.

При этом он считает, что разведение войск в Петровском, Золотом и Станице Луганской не повлияет на общую ситуацию с безопасностью по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку носит символичный характер.

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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