Акции протеста помогут Зеленскому в переговорах по Донбассу, – эксперт

Акции протеста украинцев относительно «формулы Штайнмайера» и разведения войск помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому в переговорах по Донбассу. Такое мнение высказал научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань в своем блоге на «Украинской правде».

По его мнению, у официального Киева не так много козырей для того, чтобы противостоять совместному давлению лидеров стран-участниц Нормандского формата и президента США Дональда Трампа.

«Все они пытаются воспользоваться искренним желанием нового президента достичь мира и теми хронологическими рамками, которые мы сами для себя почему-то ставим. И поэтому будут пытаться достичь дипломатического прорыва прежде всего за счет Украины. Одним из наших козырей является общественное мнение, которое на данный момент не поддерживает такие уступки (в том числе и электорат "Слуги народа"!)», – отмечает Гарань.

Он убежден, что второй козырь – это мирные акции протеста в Украине. «Давайте вспомним, что в 2015-2016 годах Запад пытался протолкнуть закрепление в Конституции Украины "особого статуса" и ускорить выборы в ОРДЛО*. Но столкнулся с широкой оппозицией этим планам в парламенте, вне парламента (в том числе трагическими событиями под Радой 31 августа 2015 года), позицией экспертной среды и граждан. И это дало возможность Киеву убедить Запад, что не стоит продвигать эти идеи, если это приведет к внутриполитической дестабилизации в Украине», – напомнил эксперт.

«Поэтому внутренняя критика "формулы Штайнмайера" и действий Зеленского самом деле дает президенту Украины лучшие возможности для того, чтобы отстаивать интересы Украины в Нормандском формате. Это создает лучшие переговорные возможности! Конечно, я бы не хотел, чтобы любые акции протеста вылились в сожжение шин, насильственное или ненасильственное противостояние (Майдан-3), потому что Путин заинтересован в политической дестабилизации в Украине», – считает представитель Фонда «Демократические инициативы».

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. При этом разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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