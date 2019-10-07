Как выглядят дома, которые купили для многодетных семей Донбасса (Фото)

За последние несколько лет более 20 многодетных семей на Донбассе получили жилье для организации детских домов семейного типа. Его покупают за счет госбюджета и с помощью международных организаций и волонтеров, пишет «Свои.City».

Так, в конце сентября глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что семья переселенцев Мельник, которая переехала в Константиновку, получила двухэтажный дом. На его приобретение государство выделило 2,158 млн грн. Анастасия и Алексей Мельник выехали с неподконтрольной Украине территории Донецкой области вместе с сыном Ильей, взяли на воспитание 5 детей.

Жилье, которое получила семья Мельник

В прошлом году только в Донецкой области приобрели 13 домов для организации детских домов семейного типа. Также область выделяла деньги на приобретение мебели.

В начале 2019 года обладминистрация сообщала, что для многодетной семьи переселенцев из Горловки Натальи и Дмитрия Романенко за счет субвенции из госбюджета купили двухэтажный дом в Славянске. Дом общей площадью 245,8 кв. м обошелся в 2 млн грн. В семье воспитывается 8 детей, пять из них приемные.

Новый дом семьи Романенко

Еще одной семье двухэтажный дом площадью более 150 кв. м купили в Дружковке. Жилье оснастили всем необходимым для комфортного проживания детей и взрослых. Есть котельная, баня, гараж, летняя кухня, беседка. Неподалеку детский сад, школа, игровая площадка, центр творчества и спортивная школа. Информацию о покупке опубликовали в начале 2019 года, но о заселении власти области и города не информировали.

Кроме властей дома для семей приобретают и волонтерские организации. Так, многодетной семье из Лисичанска (Луганская обл.), в которой воспитывают 6 усыновленных детей, в мае этого года купили дом за счет общественной организации «Инициатива Е +». Это не первая инициатива активистов, недвижимость для многодетных семей они приобретали и ранее.

Международные организации, в основном, помогают многодетным семьям со стройматериалами для утепления и ремонта жилья. Хотя до войны существовали проекты по приобретению недвижимости. В частности, за средства SOS Children’s Villages до войны купили и переоборудовали под нужды многодетных семей в Луганске 14 квартир.

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