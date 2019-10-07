В «ДНР» двое горняков травмированы на шахтах

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в двух шахтах травмированы горняки. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

6 октября в Донецке на шахте им. Скочинского сотрудники «МЧС» в подземном здравпункте оказали медицинскую помощь горнорабочему 1987 года рождения, который получил травму.

7 октября в Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» сотрудники «МЧС» оказывали помощь горнорабочему 1980 года рождения – на поверхности.

Оба пострадавших были доставлены в лечебные учреждения.

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