В «ДНР»: В ДТП в Макеевке пострадали дети

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», авария произошла 6 октября по ул. Лазарева в Горняцком районе: в результате столкновения автомобиля Volkswagen Passat с железобетонной электроопорой пострадали 3 человека, из них 2-е детей.

«Спасатели ГПСО г. Макеевки при помощи аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего водителя (анкетные данные устанавливаются), который был зажат деформированными элементами кузова автомобиля. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Пострадавшие 2009 года рождения и 2006 года рождения выбрались из автомобиля самостоятельно», – сообщают в «МЧС».

Там добавляют, что пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения г. Донецка.

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