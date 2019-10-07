Разведение войск на Донбассе: Как обеспечат безопасность

В населенных пунктах на Донбассе, где будет проходить разведение войск, порядок и безопасность обеспечат силами Национальной полиции Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 октября, в ходе брифинга с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Наша национальная полиция – это не Вооруженные силы. Она будет обеспечивать охрану и безопасность в тех городах, поселках и селах, которые остаются [в зоне разведения войск]. Это не совсем серая зона, о которой говорят», – сказал он.
«"Серая зона" сейчас существует. Это зона, которая осталась между линией отведения [сил и средств], которая была запланирована в 2014 году в Минске, и линией де-факто. Вот это настоящая "серая зона", которую наши Вооруженные силы пытались максимально уменьшить, чтобы люди не попадали в эти зоны беззакония. Можем называть их "серыми", но на самом деле – это зоны беззакония, где нет украинской власти, и мы не можем обеспечить безопасность наших граждан», – прокомментировал Пристайко.
Глава МИД Украины также сообщил, что дата разведения сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе перенесена, а точной даты встречи лидеров стран-участниц Нормандского формате пока нет.
Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Дата разведения войск на Донбассе перенесена, – глава МИД Украины
- Разведение войск на Донбассе: Пойдет ли Путин на это
- Разведение войск в трех точках на Донбассе: Мнение эксперта
- Несмотря на разведение войск: В прифронтовых Золотом-4 и Катериновке увеличат количество полицейских
- Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения
- Зеленский собирался отправить делегацию в зону разведения войск для того, чтобы убедиться в безопасности для мирных жителей
- Возле КПВВ «Станица Луганская» протестовали против разведения сил и средств и исполнили гимн (Фото, видео)
- В Волновахе протестуют против разведения сил и средств
- Наблюдатели не могут получить доступ к участку разведения в Петровском
- НВФ осуществляют обстрелы участков разведения, – СЦКК
- Жители прифронтовых поселков Донбасса просят не отводить украинских военных, – экс-глава ВГА
- Разведение войск: Есть ли гарантии безопасности на Донбассе
Комментарии