Глава ВГА Зайцево Владимир Веселкин: О своем бизнесе в Горловке, восстановлении прифронтового поселка и борьбе за статус УБД (Фото)

Владимира Веселкина в поселке Зайцево (Донецкая обл.), который примыкает к линии фронта, знают все жители. А их на сегодняшний день насчитывается около тысячи человек. И у каждого второго есть номер мобильного телефон Владимира. Практически 3 года он руководит Зайцевской военно-гражданской администрацией (ВГА). За это время Веселкину многое удалось сделать. Но хвалиться мужчина не любит – что сделано, то сделано. Впереди еще глобальные задачи, которые Владимир с командой хочет решить в ближайшее время.

Экспериментальная группа на контрактной основе

Мой звонок застал главу ВГА Зайцево в Киеве: Веселкин проходил двухнедельную учебную сессию в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. «Учиться в таком зрелом возрасте (сейчас Владимиру 40 лет, – авт.) решил сам. Понял, что мне необходимы знания в госуправлении. Я попал в экспериментальный набор. Учиться предстоит всего лишь полтора года, а раньше было на год больше. Брали только тех, у кого уже есть высшее образование. Я подумал, что грех не воспользоваться таким шансом. Есть бюджет, но я учусь на контракте – за весь период обучения вышло 44 тыс. грн. Чтобы не было лишних домыслов – плачу из своего кармана. К собеседованию готовился тщательно, несколько месяцев усиленно учил английский язык. По этому предмету был экзамен. Кроме этого, на собеседовании спрашивали о законах, которыми руководствуешься в своей работе. Это законы о военно-гражданской администрации, о местном самоуправлении, о национальной безопасности и другие», – перечислил глава Зайцевской ВГА.

«А еще был общий экзамен. На компьютере на 50 минут надо было ответить на 60 вопросов. На каждый вопрос было три варианта ответа. С помощью такого экзамена проверялись знания украинского языка, какие администрации кому подчиняются, законы, касающиеся бюджета и многое другое», – добавил Владимир.

Владимир Веселкин

Были работающие бизнесы, пока не пришел «русский мир»

У него есть знания в экономике и управлении бизнесом. Их Веселкин получил, учась в Донецком национальном техническом университете. Они пригодились в полной мере. До 2013 года мужчина жид в Горловке и занимался предпринимательской деятельностью в трех совершенно разных направлениях.

«Основное – производство хлеба и хлебобулочных изделий. Могу смело утверждать, что у меня было одно из трех лучших в Горловке производств в этом направлении. Также занимался дистрибуцией продуктов питания и изготовлением бетонных изделий. Долгие годы работал, собирал по крупицам, влезая в кредиты, чтобы все это у моей семьи было. Все бизнесы работали, приносили прибыль, были трудоустроены люди. Сейчас я только по документам владелец всех этих бизнесов – что-то у меня отняли боевики, а что-то – разрушено», – поделился собеседник.

Так выглядит здание одного из предприятий Владимира, оставшееся в Горловке

Уехал из Горловки после того, как нашли тело Рыбака

В 2013 году Веселкин на досрочных выборах занял должность главы сельского совета Зайцево. Проработал на этой должности он ровно год, вплоть до прихода «русской весны» и захвата горловских админзданий.

«Семью – жену, маму, сестру и троих детей – вывез еще в апреле 2014-го, а сам еще некоторое время оставался в Горловке. Но уже официально не ходил на работу, потому как некуда было ходить. Когда нашли тело Владимира Рыбака (депутат Горловского горсовета, которого члены "ДНР" похитили в Горловке и вывезли в захваченный Славянск, тело Владимира Рыбака со следами пыток обнаружили 21 апреля 2014 года в притоке реки Северский Донец, – авт.), в тот же день позвонил начальнику горотдела милиции Андрею Крищенко (14 апреля 2014 года в момент захвата Горловского горотдела МВД сбросил с крыши здания представителя "ДНР", сорвал водруженный им флаг РФ, после чего был захвачен и жестоко избит, – авт.). Мы встретились в поле между Донецком и Горловкой. Он сказал, что мы единственные оставшиеся в Горловке, кто имеет такую ярко выраженную проукраинскую позицию. Чувствовалось к нам повышенное внимание. И я не стал испытывать судьбу, уехал из города», – вспоминает собеседник.

А уже в начале июня Владимир Веселкин вступил в ряды добровольческого батальона «Артемовск». Прослужил там до самого расформирования подразделения – до февраля 2015-го. «Выполнял задачи, связанные с Горловкой: входил в тыл города, делал разведку боем от Красного партизана до Майорска. Иными словам готовились к освобождению своего города», – рассказал он.

С войны – в бизнес, из бизнеса – на госдолжность

Сразу же после расформирования батальона Веселкин уехал в Киевскую область, где все это время жила его семья. В Вышгороде занялся уже знакомым ему бизнесом – запустил хлебобулочное производство. «Вместе с женой развивали это дело, пока в сентябре 2016 года мне предложили должность руководителя военно-гражданской администрации Зайцево, куда уже вошла освобожденная часть соседнего поселка Майорск. Мой бывший командир батальона Константин Матейченко порекомендовал меня тогдашнему губернатору Павлу Жебривскому. Главы районной и областной администраций провели встречу с жителями, они позитивно восприняли предложение назначить меня на должность руководителя Зайцево. Я вернулся в статусе поселкового головы», – говорит Владимир.

Поселок Зайцево

С 2014 года поселковый совет Зайцево как орган власти не функционировал. Из 20-ти депутатов поссовета на тот момент на месте было всего лишь 5. Поэтому в ноябре 2016 года указом президента Зайцевский поссовет был распущен и создана военно-гражданская администрация. «28 декабря меня назначили главой Зайцево, а уже 4 января 2017-го я юридически зарегистрировал ВГА», – уточнил Веселкин.

Первым делом Владимир занялся восстановлением выплаты пенсии и других социальных пособий жителей прифронтового поселка. Ведь, несмотря на то, что поселок на 75% был освобожден, жители положенных денег не получали. Для этого провели ряд мероприятий по изменению административного устройства – Зайцево до войны входил в состав Горловкого городского совета, теперь его переподчинили в состав Бахмутского района. Админздание Зайцевского поссовета осталось на неподконтрольной Украине территории. «Но нам из оккупированной части Зайцево удалось вывезти печать и личные дела сотрудников. Можно сказать, что мы ворвались в здание поселкового совета, забрали все необходимые документы и без каких-либо соприкосновений с боевиками быстро уехали. Благо, что я хорошо знал эти дороги», – вспоминает Веселкин.

Также официально присоединили к Зайцево четыре улицы Горловки (до войны они входили в состав поселка Майорск), которые являлись подконтрольной территорией.

«После перехода Зайцево в Бахмутский район все наши пожилые люди стали числиться в Пенсионном фонде Бахмута. Заработало казначейство и мы стали законно работать с этой структурой. А с начала войны и до этого момента жители подконтрольной территории Зайцево не получали никаких социальных выплат», – отметил Веселкин.

Жизнь налаживается, но проблем по-прежнему много

Владимир не скрывает удовольствия, что «дважды вступил в одну реку» и он вновь оставил бизнес ради общественно-политической деятельности. «Конечно, трудности были, есть и будут. Без этого никуда, тем более, учитывая, что я руковожу фронтовым поселком, часть которого находится под властью "ДНР". Первое время приходилось искать компромиссы с депутатами, давалось это нелегко. Я же, как человек, многие годы проработавший в бизнесе, привык, что за трату денег отвечаю сам, а тут нужно было объяснять и убеждать, чтобы на сессии получить поддержку депутатов израсходовать средства именно на это, а не на что-то другое», – объяснил Веселкин.

В беседе Владимир вместо того, чтобы говорить о достижениях (например, о полусотне отремонтированных крыш в домах жителей Майорска или открытии отделения «Ощадбанка» и магазинов), акцентируется в первую очередь на проблемах.

«В сентябре 2016-го на нашей территории оказалось материальное имущество оккупированного города, находящее на четырех горловских улицах. Это многоквартирные жилые дома и здания. Они до сих пор числятся на балансе Горловки, а по закону "О военно-гражданской администрации" мы должны у собственника принять акты о передаче имущества. А мы этого сделать не можем, потому что во всех оккупированных городах органы государственной власти и органы местного самоуправления свои властные полномочия не осуществляют. И я раз пять обращался к депутатам прошлого созыва Верховной Рады с ходатайством, чтобы они внесли изменения в закон о ВГА. Чтобы мы могли официально принять это имущество. И я даже встречался с автором закона о ВГА, он обещал по моему вопросу собрать парламентский комитет. Но не получилось: или не успели, и не хотели. Честно скажу, что кроме меня и областных чиновников этим никто серьезно не пытался заниматься. Верховная Рада попросту проигнорировала нас», – сетует Веселкин.

Он поясняет, что пока дома не будут находится на балансе поселка, на них по закону нельзя тратить бюджетные деньги. А дома прифронтовой территории нужно ремонтировать. «Государственные средства имеем право тратить только свое имущество, а по документам эти дома являются имуществом оккупированной Горловки. А потому остается единственный вариант – за свет благотворительных фондов и международных организаций», – пояснил глава Зайцевской ВГА.

Кроме домов военно-гражданская администрация Зайцево также не может взять на баланс и дороги. А все потому, что нет новых границ поселка. «Их сделать невозможно, потому что это делается "в натуре". Это значит, что работники Государственного службы по вопросам геодезии, картографии и кадастру должны пешком обойти территорию поселка. А часть Зайцево оккупирована, на украинской территории находятся боевые укрепления. Еще есть участки, которые заминированы. Получается палка о двух концах», – разводит руками собеседник.

Но больше всего у Владимира душа болит за село Жованка, в котором совершенно ничего невозможно делать. Там постоянно идут боевые действия. Практически беспрерывно летят пули. И поэтому международные организации сюда приезжают крайне редко, потому как пребывание в Жованке небезопасно для жизни их сотрудников.

Село Жованка

«Какие у нас планы? Строить планы в условиях войны – дело неблагодарное. Хочется начать ремонт дорог. Но первоочередная задача, которую я хочу решить – это чтобы у всех жителей Зайцево был свой дом и не важно, будет он отстроенный или компенсированный государством за разрушенное жилье», – поделился Веселкин.

Хочу жить, а не стоять в заторах

Должность, которую занимает Владимир, назначаемая. Уволить с поста главы военно-гражданской администрации можно за ненадлежащее выполнение полномочий либо уйти по собственному желанию. Но Веселкин в ближайшие годы в отставку не собирается. «Я полон желания, сил и терпения работать во благо своего поселка. Сейчас жизнь наладилась. Этот год прошел относительно спокойно. Не было обстрелов жилой зоны из крупнокалиберной артиллерии. В декабре 2018-го поселок сильно пострадал от обстрелов "Градами". Тогда мой мобильный разрывался и днем, и ночью. Жители звонили и рассказывали о своих проблемах. А сейчас я могу позволить уехать на несколько недель на учебу в Киев. За то время, проведенное в столице, понял, как скучаю по своему поселку. Из дома (я снимаю квартиру в Бахмуте) до работы – 20 км, мне хватает на дорогу 15 минут. А в Киеве на учебу еду меньшее расстояние, а времени надо в три раза больше. Хочу жить, а не стоять в заторах», – говорит новоиспеченный студент.

Мытарства ради «корочки» УБД длиною в три года

Катаясь общественным транспортом столицы, кондукторам и сотрудникам метро Веселкин предоставлял удостоверение участника боевых действий. Этот документ он получил только сейчас, пройдя суды и в бюрократию. На то, чтобы стать обладателем законной «корочки», у АТОшника ушло почти 3 года.

«Ситуация следующая: этот документ можно получить на основании боевых распоряжений, командировок в зону боевых действий. Есть четко прописанные правила, на основании которых выдается удостоверение участника боевых действий. В батальоне "Артемовск" я был с первого дня. Чтобы иметь документ, подтверждающий это, я должен был устроиться в полицию. Тогда батальон числился за Днепропетровским областным управлением внутренних дел. Я ездил туда, общался с местными специалистами. Было несколько вариантов: я ухожу с должности главы поселкового совета, потому что эта должность не подразумевала совмещение с другой оплачиваемой работой. А уйти я мог только одним путем – написать официальное заявление, а депутаты на сессии должны были поддержать и проголосовать за мой уход с должности. Но депутатов на тот момент не было, т.к. война была в самом разгаре, а весь поселок Зайцево был оккупирован. Другой вариант – суд. На это могло уйти не меньше года», – поясняет Владимир.

Понял, что овчинка выделки не стоит (к тому времени часть Зайцево уже была освобождена), мужчина решил оставаться на должности руководителя поселка.

«Решил повременить с получение удостоверения, а потом подумал, что имею законно право получить статус участника боевых действий. Стало обидно, что я действительно воевал, а не так как мои некоторые знакомые, просто ездили на Донбасс в командировку и запросто получили удостоверение», – поделился собеседник.

Владимир обратился к юристу одной из международных организации, которая помогает переселенцам и АТОшникам. «В 2016-м подал исковое заявление в Вышгородский суд, в этом же году он вынес решение. Понадобилось всего лишь 2 заседания. Скажу так, если дела не касаются денег, то суды работают идеально. Решение могли и на первом заседании вынести, просто не было свидетелей, которые бы подтвердили мое участие в боевых действиях. На следующее заседание я приехал со своими свидетелями из числа сослуживцев, также был представитель Антитеррористического центра (ныне штаб ООС – авт.). Судья заслушал меня и всех присутствующих, и вынес решение в мою пользу», – говорит Веселкин.

Но в документе суда была ошибка – не совсем точно было прописано решение искового требования. Поэтому когда Владимир подал документы в комиссию для получения удостоверения участника УБЛ, ему отказали. «И с этим отказом я пошел в Окружной Киевский суд, известный своей скандальной репутацией. Судья вникла в дело и сказала мне, а также присутствующим представителям Нацполиции, СБУ и АТЦ, что видит неточность, за которую цепляется комиссия. Там было прописано: признать факт того, что я брал участие в антитеррористической операции и боевых действиях. Уже вторым решением киевская судья потребовала от комиссии принять мои документы на рассмотрение на предоставление мне статуса УБД. В мае этого года наконец-то получил статус. И вот приехав на учебу в Киев, только тогда смог забрал документы», – рассказал Владимир о своих судебных мытарствах.

23 сентября Владимир получил заветное удостоверение. Помимо проезда в общественном транспорте, этот документ дает право на 75% льготу при оплате за газ. «На данный момент снимаю квартиру в Бахмуте. С хозяином заключил договор на аренду квартиры, и уже этой зимой у меня будет скидка на отопление. В холодное время года ежемесячно на это уходит порядка 2 тыс. грн, так что экономия ощутимая. Возможно, будет какая-то льгота для детей при поступлении вузы», – закончил наш разговор Владимир Веселкин.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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