В октябре жители Донетчины получат платежки за электроэнергию с новыми реквизитами

С октября в платежках за электроэнергию счет получателя средств будет указан по новому стандарту IBAN. Это международный формат платежей, на который переходят все банки Украины. Теперь в реквизитах вместо номера счета и кода банка (МФО) будет указан только номер счета из 29-ти знаков (букв и цифр). Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба компании «Донецкие энергетические услуги».

В компании отметили, что их потребителям не придется самостоятельно вносить новые данные при расчетах:

в Личном кабинете на сайте компании реквизиты изменятся автоматически;

счет «Донецких энергетических услуг» также обновлен в банках и платежных системах;

бытовые потребители увидят новые реквизиты в платежках за сентябрь, которые получат в октябре;

для юридических клиентов новые реквизиты будут указаны в счетах, которые они получат в центрах обслуживания или сформируют в Личном кабинете;

новые номера счетов в формате IBAN уже размещены на сайте «Донецких энергетических услуг» в разделе «Оплата».

«Сейчас оплачивать счета некоторое время можно и по старым реквизитам. Но с 12 января 2020 года применение IBAN станет обязательным по всей стране в соответствии с требованиями Национального банка Украины», – уточнили в ДЭУ.

Образец счета с обновленными реквизитами. Для увеличения – кликните на изображении

Оплатить за электроэнергию жители Донетчины могут любым удобным способом: через Личный кабинет, интернет-банкинг, с помощью платежных онлайн-сервисов, в отделении банка или «Укрпочты».

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