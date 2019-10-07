«Формула Штайнмайера» накладывает на Украину определенные обязательства, – нардеп

«Формула Штайнмайера» накладывает на Украину определенные обязательства в выполнении политической части Минских договоренностей. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает «РБК-Украина».

«Кучма ничего не подписал, а лишь проинформировал ОБСЕ, что механизм применения закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО* нами в принципе согласован. Письмо Кучмы Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию. И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие», – сказал он.

По его словам, согласованная «формула Штайнмайера» теперь накладывает на Украину определенные политические обязательства. «Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов», – заявил Яременко.

Относительно того, как будет имплементирована «формула Штайнмайера» в украинское законодательство и в каком виде, нардеп отметил так: «Формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера". Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности. Отдельные слова можно править, суть – нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада».

«То, что сделал Кучма своим письмом, ничего не меняет. Фактически, мы уже начали политический диалог до решения проблем безопасности», – утверждает Яременко.

Ранее парламентарий уверял, что особый статус Донбассу будет предоставлен в рамках реформы децентрализации Украины, а работать над таким законопроектом начнут только после переговоров в Нормандском формате.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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