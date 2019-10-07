На КПП «ДНР» российские спецслужбы продолжают вербовать украинцев, – СБУ

В мае 2019 года во время пересечения неподконтрольного украинским властям участка государственной границы с Россией на КПП «ДНР» «Новоазовск» (Донецкая обл.) жителя Хмельницкого задержали и завербовали представители пограничной службы ФСБ РФ. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Угрожая уголовным преследованием за надуманные правонарушения, представители иностранной спецслужбы заставили нашего соотечественника согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Мужчина под давлением подписал согласие на сотрудничество с органами ФСБ РФ, получил псевдоним и инструкции. Связь с куратором должен был поддерживать через телефонное приложение», – говорится в сообщении.

«Ему приказали собирать персональную и служебную информацию о сотрудниках Управления СБУ в Хмельницкой области и о местах дислокации военных объектов в регионе. Однако, вернувшись домой, он проигнорировал задачи, обратился в СБУ и подробно рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученных поручениях», – сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что Хмельницкий горрайонный суд учел то, что гражданин Украины не выполнил задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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