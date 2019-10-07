Вблизи Мариуполя задержан автомобиль с оружием и боеприпасами

На одном из блокпостов близ Мариуполя (Донецкая обл.) военнослужащие Национальной гвардии Украины и служащие батальона патрульной службы полиции особого назначения «Шторм», которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, выявили факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Во время визуального осмотра одного из транспортных средств гвардейцы заметили предметы, внешне похожие на сумку для магазинов, с тремя магазинами от АК-74, патроны калибром 5,45 мм (90 шт), штык-нож к АК-74 (1 шт) и предмет, похожий на пистолет для отстрела холостых и сигнальных патронов Retay Тіеdмоnт XR 9 мм с магазином.

Водитель был задержан и передан работникам Национальной полиции Украины для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: