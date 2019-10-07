Военные, из «ДНР» и местные: Как женятся в прифронтовом Курахово (Фото)

С начала года по состоянию на 1 сентября во всем Марьинском районе Донецкой области было зарегистрировано 157 браков. Расписаться можно в районном загсе, городском или поселковом совете. Обычно молодожены сами выбирают, где им удобнее. Но торжественные церемонии сейчас проводятся только в Курахово (в здании городского совета).

Несмотря на то, что от Курахово до линии разграничения – чуть менее 20 км, 20 минут езды, в городок часто приезжают расписываться не только из Марьинского района. «Курахово – очень популярное место. К нам едут пары из Покровского и Великоновоселковского районов. Люди приезжают из Селидово, Острого, Горняка, Константинополя. Всех не перечесть. Многие желают отметить свадьбу, а не только расписаться. Люди праздника хотят», – говорит Алла Гладкая, которая работает в Кураховском горсовете уже 17 лет.

Часто на роспись приезжают из «ДНР», чтобы получить действующий на территории Украины и в других странах документ. «Из Донецка едут, из Макеевки, Горловки. Мы – первый крупный населенный пункт после линии разграничения. А у них ситуация такая, что и нет куда больше ехать», – продолжает Гладкая.

Отмечает, что довольно много девушек выходят замуж за военных разных чинов – от рядовых до офицеров. Некоторые ребята, окончив службу, потом забирают девушек с собой. «Так, знакомая долго не могла найти себе пару в Курахово. Когда-то приехал сюда парень из другого региона служить, влюбился в нее и забрал с собой домой после свадьбы. Бывали случаи и когда брак регистрировали пары, где он и она – оба военные», – продолжает сотрудник горсовета.

Возраст брачующихся разный. Так, с начала 2019 году в Марьинском районе брак регистрировали как девушки 16 лет, так и невесты в возрасте 65 лет. «Недавно у меня были люди, которые прожили уже много лет вместе, а только сейчас решили расписаться, но таких не очень много, как правило. В основном, все-таки молодежь. Есть и те, у кого вдруг соединяются судьбы. Разошлись, когда были молоды, пожили, поняли, что плохо отдельно, подали снова заявление. А потом уже приходили рождения детей регистрировать. Есть и такие случаи. Это судьбы человеческие, всякое бывало», – рассказывает Алла Гладкая.

Она подчеркивает, что Курахово «в последнее время расцвело». «Появилось много красивых мест, где можно сфотографироваться на память – мостик для влюбленных, Дерево мира, прекрасные скверы с лавочками, фонтанчиками, экзотическими деревьями и красивыми цветами. Да и рестораны у нас хорошие. Готовят вкусно и не очень дорого», – рассказывает Гладкая.

Естественно, основные молодожены – из самого Курахово. Валерия Мандрова, которая вышла замуж в конце августа, тоже сыграла свадьбу в родном городе. «Мой муж – из Курахово, как и я. Три года встречались, а потом решили пожениться. Большую часть подготовки взяли на себя родители. Вообще готовились к свадьбе недолго, около месяца… Свадьба была шикарная. Сначала – торжественная церемония, затем фотографировались на площади и поспешили в ресторан», – поделилась девушка.

Лера вспоминает, что больше всего ее удивил подарок мамы. «Она посвятила нам рэп, с подготовкой которого ей помогал мой брат. Это было одновременно и круто, и трогательно. Для нас, и для всех гостей это было полной неожиданностью. Даже мой папа не знал», – рассказала она.

Алла Гладкая говорит, что современные молодожены часто с креативом подходят к выбору одежды. «Раньше все было более строго. В основном, все невесты были в традиционных свадебных белых пышных платьях. Сейчас стали свободнее самовыражаться в выборе одежды. Как-то пришла пара, где парень был в шортах и то ли футболке, то ли в рубашке с красной бабочкой, а девушка – в короткой пышной юбке, похожей на балетную пачку. И оба в белых кедах с красными шнурками. Было очень необычно», – вспоминает регистратор.

Также в последнее время в Курахово довольно популярны свадьбы в украинском стиле. «Часто можно увидеть жениха и невесту в одежде с вышивкой. У девушки – на платье, у парня – на рубашке. Даже родители часто тоже в вышиванках приходят, не нарушая общую стилизацию свадьбы», – отмечает Анна Гладкая.

По материалам «Kuma.City»

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