Россиянин рассказал, чем закончилась съемка цен в магазине в Луганске (Фото)

Гражданин РФ Сергей Борисов побывал в неподконтрольном украинским властям Луганске. В супермаркете «Народный» он попытался запечатлеть цены на продукты.

Так, недалеко от входа в магазин – ряды с напитками:

минеральная вода (бутылка 1,5 л) – 20 руб. (8 грн по местному курсу на 10.10.2019);

квас (бутылка 1 л) – 59-68 руб. (22-26 грн);

сок (пакет 2 л) – 61-65 руб. (23-25 грн).

Цены, по его словам, такие же как в РФ. Стоимость остальных продуктов Борисов запечатлеть не успел, так как к нему подошел охранник. Охранник зачитал «статью конституции ЛНР», которая «запрещает производить видеосъемку даже в общественных местах». «Хотя что там скрывать, мне трудно понять, это не военный объект или что-то подобное», – сказал Борисов.

Позже россиянин добавил, что «на самом деле, охранник оказался ушлым, он назвал первую пришедшую ему в голову статью – 22-ю, которая, как впоследствии мы выяснили, наоборот, определяет право граждан на распространение информации любым удобным для них способом».

Как сообщалось ранее, также Борисов показал, какую квартиру снял в Луганске, и сравнил ее с жильем в Донецке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!