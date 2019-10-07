У Зеленского считают, что Россия может вывести свои войска из Донбасса за пару недель

Россия может вывести свои войска из неподконтрольной украинским властям части Донбасса за пару недель, чтобы местные выборы можно было провести по законам Украины. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает «РБК-Украина».

«Мы однозначно заявили о своей позиции, и президент об этом говорил. Мы согласны на выборы в ближайшее время, но только при выполнении определенных предусловий: выборы на всей территории Украины, по украинским законам и после обеспечения условий безопасности для их проведения. Если Россия готова к конструктивным действиям и вместе мы сможем обеспечить все до декабря – будет прекрасно, если на Новый год эти территории вернутся в состав Украины», – сказал он.

«Россия может вывести свои войска, своих наемников, это дело пары недель. Дальше туда вернется украинская власть, которая сможет достаточно быстро восстановить там украинский правопорядок. То есть, при желании РФ все можно сделать достаточно быстро», – уверен Яременко.

По его мнению, в команде президента Украины «пытаются быть оптимистами». «Но не потому, что мы не знаем или не помним истории. А потому, что РФ, продолжая отрицать свое участие в войне на Донбассе, отрицая, что является участником Минских соглашений, все же пошла на их выполнение в части обмена "35 на 35". Это мое личное мнение», – заявил нардеп.

«Донбасс дорого обходится России, у них есть определенные надежды на облегчение режима санкций, и потому они начали эту игру. Насколько далеко они готовы зайти, я, конечно, не знаю. И доверия к ним нет. Потому мы будем двигаться маленькими шажками, но только время покажет, насколько мы сможем доверять России. Тут многие скажут: да как вы вообще России доверять можете?! Но речь не идет о том, чтобы слиться в братской любви с РФ, а о том, чтобы иметь доверие к ним на переговорах, быть уверенными, что они выполнят то, что обещают. Вот к этому мы пытаемся прийти маленькими шажками», – пояснил парламентарий.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

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