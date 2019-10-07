Дата разведения войск на Донбассе перенесена, – глава МИД Украины

Дата разведения сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе перенесена, сегодня его не будет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 октября, в ходе брифинга с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды.К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое, а насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на 7-й день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», – сказал он.

По его словам, украинская сторона будет ждать 7-дневного периода без нарушений «режима тишины».

«Что касается обеспечения безопасности, разведение предполагает отход живой силы наших Вооруженных сил, но фортификационные сооружения остаются. Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того, не дай Бог, если она планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут свои позиции. Поверьте, мы не рекомендуем играться и пробовать какие-то такие шаги – попробовать прикрыться разведением, чтобы занять какие-то позиции или захватить какой-то город», – заявил Пристайко.

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

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