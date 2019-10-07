Все готовы к встрече в Нормандском формате, – Пристайко

Все стороны готовы к переговорам в Нормандском формате на высшем уровне, но точной даты пока нет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 октября, в ходе брифинга с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Конкретной даты встречи на саммите в Нормандском формате еще нет, но все условия фактически выполнены. Все стороны готовы. Мы ищем приемлемую дату», – сказал он.

«Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел сейчас их называть, потому что мы пока не получили согласования всех четырех сторон», – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины также сообщил, что дата разведения сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе перенесена.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: