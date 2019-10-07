Глава МИД Украины пояснил, когда заработает «формула Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» из себя ничего не представляет, пока не приняты Верховной Радой специальные законы по Донбассу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 октября, в ходе брифинга с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«"Формула Штайнмайера" сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов: закона о проведении выборов и закона об особом статусе [Донбасса]. Самая важная точка – какими будут эти законы. Сама формула только поясняет, каким образом они будут применяться», – сказал он.

«Эти законы должно согласовать наше общество, наши депутаты. Какими будут эти законы – с этого момента мы будем знать, каким образом мы двигаемся дальше, насколько эта формула приемлема для всех сторон. До этого момента, пока не будет понятно, какие "красные линии", и какие возможности для компромисса есть у наших депутатов и экспертов в руках, сложно говорить о том, какой будет результат», – прокомментировал Пристайко.

Глава МИД в очередной раз заявил, что у Украины есть альтернативные планы по Донбассу: «У нас есть планы "А", "Б" и "С", но, очевидно, что мы о них не будем говорить, пока у нас есть та возможность, которая будет обсуждаться лидерами Нормандской четверки».

Пристайко также сообщил, что дата разведения сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе перенесена, а точной даты встречи лидеров стран-участниц Нормандского формате пока нет.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

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