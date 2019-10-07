В Кремле заявили, что РФ не является стороной конфликта, влияющей на отведение НВФ

Кремль «имеет некоторое влияние» на «Л-ДНР», но не является стороной конфликта, влияющей на отвод незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское издание «ТАСС».
«Мы говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но республики Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», – сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что НВФ будут отведены от линии соприкосновения.
«Кремль не является стороной конфликта», – добавил Песков.
Пресс-секретарь российского президента сообщил, что «Москва, наряду с Берлином и Парижем, является гарантом Минского плана действий». «Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы были в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи 4-х [лидеров], чтобы все эти мероприятия выполнялись», – заявил он.
Напомним, дата разведения сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе перенесена, сегодня, 7 октября, разведения не будет.
Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.
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