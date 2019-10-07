Численность «ДНР» и «ЛНР»: Больше всего население сокращается в Донецке, Макеевке и Горловке

По состоянию на 1 сентября в «ЛНР» и «ДНР» проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел., что на 23 362 чел. (или 0,6%) меньше по сравнения с численностью населения на 1 января 2019 года. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».
Так, в «Донецкой народной республике» на 1 сентября наличное население (по факту нахождения, а не прописки) составляло 2 млн 272 тыс. 118 чел. В сравнении с 1 января 2019 года число жителей сократилось на 13 468 чел. или на 0,6%.
Отток прошел равномерно среди городских жителей (сейчас – 2 млн 164 тыс. 077 чел. или 95% от всего населения «ДНР») и сельских (сейчас – 108 041 чел. или 5%).
Сокращение населения отмечается во всех городах и районах «ДНР», положительная динамика (+75 чел.) – лишь в Новоазовском районе.
Как и прежде, в «республике» наиболее населенными городами остаются Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево. При этом за первые 8 месяцев нынешнего года именно в этих городах произошло наибольшее сокращение населения:
- Донецка – -4 776 чел. (на 0,5% от населения города на 1 января);
- Макеевка – -2 443 чел. (на 0,7%);
- Горловка – -2 043 чел. (на 0,8%);
- Енакиево – -1 035 чел. (на 0,9%);
- во всех остальных городах – снижение менее 500 чел.
«ДНР», численность населения в городах
(с учетом поселков в их составе) на 01.09.2019
Город
Наличное население, чел.
Доля от общего числа населения «ДНР»
Донецк
943 733
41,5%
Макеевка
370 736
16,3%
Горловка
258 969
11,4%
Енакиево
118 460
5,2%
Харцызск
97 797
4,3%
Торез (после переименования – Чистяково)
75 262
3,3%
Снежное
65 760
2,9%
Шахтерск (без учета района)
56 811
2,5%
Ясиноватая
43 263
1,9%
Кировское (после переименования – Крестовка)
27 437
1,2%
Дебальцево
25 143
1,1%
Докучаевск
23 633
1,0%
Ждановка
12 614
0,6%
Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.
«ДНР», численность населения в районах на 01.09.2019
Район
Наличное население, чел.
Доля от общего числа населения «ДНР»
Старобешевский
47 839
2,1%
Амвросиевский
42 468
1,9%
Новоазовский
29 479
1,3%
Шахтерский (без учета города Шахтерск)
18 213
0,8%
Тельмановский (после переименования – Бойковский)
14 501
0,6%
В «Луганской народной республике» с 1 января за 8 месяцев население сократилось на 9 894 чел. (или на 0,7%) и на 1 сентября составляло 1 млн 447 тыс. 992 чел. В «ЛНР» доля сельского населения немного превышает «ДНР»: городское население составляет 1 млн 359 тыс. 274 чел. (94%), сельское – 88 718 чел. (6%).
В «ЛНР» во всех городах и районах – снижение численности населения. Положительной динамики нет нигде.
Большее всего жителей приходится на Луганск, Красный Луч (после переименования – Хрустальный) и Алчевск. Города, в которых наиболее сократилось население за 8 месяцев нынешнего года, следующие:
- Луганск – -1 645 чел. (на 0,4% от населения города на 1 января);
- Стаханов (после переименования – Кадиевка) – -963 чел. (на 1,1%);
- Красный Луч – -932 чел. (на 0,8%);
- Краснодон (после переименования – Сорокино) – -807 чел. (на 0,8%);
- Антрацит – - 727 (на 1,0%).
«ЛНР», численность населения в городах
(с учетом поселков в их составе) на 01.09.2019
Город
Наличное население, чел.
Доля от общего числа населения «ЛНР»
Луганск
431 111
29,8%
Красный Луч (после переименования – Хрустальный)
115 314
8,0%
Алчевск
104 256
7,2%
Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района)
97 171
6,7%
Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района)
93 033
6,4%
Стаханов (после переименования – Кадиевка)
84 904
5,9%
Ровеньки
79 127
5,5%
Антрацит (без учета района)
73 016
5,0%
Брянка
50 094
3,5%
Первомайск
36 496
2,5%
Кировск (после переименования – Голубовка)
31 328
2,2%
Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.
«ЛНР», численность населения в районах на 01.09.2019
Район
Наличное население, чел.
Доля от общего числа населения «ЛНР»
Перевальский
66 270
4,6%
Лутугинский
62 992
4,4%
Славяносербский
47 347
3,3%
Антрацитовский (без учета г. Антрацит)
28 624
2,0%
Краснодонский (без учета г. Сорокино)
27 809
1,9%
Свердловский (без учета г. Должанск)
11 199
0,8%
Попаснянский (неподконтрольная Украине часть)
5 298
0,4%
Станично-Луганский (неподконтрольная Украине часть)
2 603
0,2%
Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходит перепись населения. Жителей опрашивают согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещают за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн).
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