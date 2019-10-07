Численность «ДНР» и «ЛНР»: Больше всего население сокращается в Донецке, Макеевке и Горловке

Численность «ДНР» и «ЛНР»: Больше всего население сокращается в Донецке, Макеевке и Горловке

ДН

07.10.19 14:27dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

По состоянию на 1 сентября в «ЛНР» и «ДНР» проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел., что на 23 362 чел. (или 0,6%) меньше по сравнения с численностью населения на 1 января 2019 года. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

Так, в «Донецкой народной республике» на 1 сентября наличное население (по факту нахождения, а не прописки) составляло 2 млн 272 тыс. 118 чел. В сравнении с 1 января 2019 года число жителей сократилось на 13 468 чел. или на 0,6%.

Отток прошел равномерно среди городских жителей (сейчас – 2 млн 164 тыс. 077 чел. или 95% от всего населения «ДНР») и сельских (сейчас – 108 041 чел. или 5%).

Сокращение населения отмечается во всех городах и районах «ДНР», положительная динамика (+75 чел.) – лишь в Новоазовском районе.

Как и прежде, в «республике» наиболее населенными городами остаются Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево. При этом за первые 8 месяцев нынешнего года именно в этих городах произошло наибольшее сокращение населения:

  • Донецка – -4 776 чел. (на 0,5% от населения города на 1 января);
  • Макеевка – -2 443 чел. (на 0,7%);
  • Горловка – -2 043 чел. (на 0,8%);
  • Енакиево – -1 035 чел. (на 0,9%);
  • во всех остальных городах – снижение менее 500 чел.

«ДНР», численность населения в городах
(с учетом поселков в их составе) на 01.09.2019

Город

Наличное население, чел.

Доля от общего числа населения «ДНР»

Донецк

943 733

41,5%

Макеевка

370 736

16,3%

Горловка

258 969

11,4%

Енакиево

118 460

5,2%

Харцызск

97 797

4,3%

Торез (после переименования – Чистяково)

75 262

3,3%

Снежное

65 760

2,9%

Шахтерск (без учета района)

56 811

2,5%

Ясиноватая

43 263

1,9%

Кировское (после переименования – Крестовка)

27 437

1,2%

Дебальцево

25 143

1,1%

Докучаевск

23 633

1,0%

Ждановка

12 614

0,6%

 

Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.

«ДНР», численность населения в районах на 01.09.2019

Район

Наличное население, чел.

Доля от общего числа населения «ДНР»

Старобешевский

47 839

2,1%

Амвросиевский

42 468

1,9%

Новоазовский

29 479

1,3%

Шахтерский (без учета города Шахтерск)

18 213

0,8%

Тельмановский (после переименования – Бойковский)

14 501

0,6%

 

В «Луганской народной республике» с 1 января за 8 месяцев население сократилось на 9 894 чел. (или на 0,7%) и на 1 сентября составляло 1 млн 447 тыс. 992 чел. В «ЛНР» доля сельского населения немного превышает «ДНР»: городское население составляет 1 млн 359 тыс. 274 чел. (94%), сельское – 88 718 чел. (6%).

В «ЛНР» во всех городах и районах – снижение численности населения. Положительной динамики нет нигде.

Большее всего жителей приходится на Луганск, Красный Луч (после переименования – Хрустальный) и Алчевск. Города, в которых наиболее сократилось население за 8 месяцев нынешнего года, следующие:

  • Луганск – -1 645 чел. (на 0,4% от населения города на 1 января);
  • Стаханов (после переименования – Кадиевка) – -963 чел. (на 1,1%);
  • Красный Луч – -932 чел. (на 0,8%);
  • Краснодон (после переименования – Сорокино) – -807 чел. (на 0,8%);
  • Антрацит – - 727 (на 1,0%).

«ЛНР», численность населения в городах
(с учетом поселков в их составе) на 01.09.2019

Город

Наличное население, чел.

Доля от общего числа населения «ЛНР»

Луганск

431 111

29,8%

Красный Луч (после переименования – Хрустальный)

115 314

8,0%

Алчевск

104 256

7,2%

Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района)

97 171

6,7%

Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района)

93 033

6,4%

Стаханов (после переименования – Кадиевка)

84 904

5,9%

Ровеньки

79 127

5,5%

Антрацит (без учета района)

73 016

5,0%

Брянка

50 094

3,5%

Первомайск

36 496

2,5%

Кировск (после переименования – Голубовка)

31 328

2,2%

 

Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.

«ЛНР», численность населения в районах на 01.09.2019

Район

Наличное население, чел.

Доля от общего числа населения «ЛНР»

Перевальский

66 270

4,6%

Лутугинский

62 992

4,4%

Славяносербский

47 347

3,3%

Антрацитовский (без учета г. Антрацит)

28 624

2,0%

Краснодонский (без учета г. Сорокино)

27 809

1,9%

Свердловский (без учета г. Должанск)

11 199

0,8%

Попаснянский (неподконтрольная Украине часть)

5 298

0,4%

Станично-Луганский (неподконтрольная Украине часть)

2 603

0,2%

 

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходит перепись населения. Жителей опрашивают согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещают за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн).

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