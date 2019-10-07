Численность «ДНР» и «ЛНР»: Больше всего население сокращается в Донецке, Макеевке и Горловке

По состоянию на 1 сентября в «ЛНР» и «ДНР» проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел., что на 23 362 чел. (или 0,6%) меньше по сравнения с численностью населения на 1 января 2019 года. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

Так, в «Донецкой народной республике» на 1 сентября наличное население (по факту нахождения, а не прописки) составляло 2 млн 272 тыс. 118 чел. В сравнении с 1 января 2019 года число жителей сократилось на 13 468 чел. или на 0,6%.

Отток прошел равномерно среди городских жителей (сейчас – 2 млн 164 тыс. 077 чел. или 95% от всего населения «ДНР») и сельских (сейчас – 108 041 чел. или 5%).

Сокращение населения отмечается во всех городах и районах «ДНР», положительная динамика (+75 чел.) – лишь в Новоазовском районе.

Как и прежде, в «республике» наиболее населенными городами остаются Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево. При этом за первые 8 месяцев нынешнего года именно в этих городах произошло наибольшее сокращение населения:

Донецка – -4 776 чел. (на 0,5% от населения города на 1 января);

Макеевка – -2 443 чел. (на 0,7%);

Горловка – -2 043 чел. (на 0,8%);

Енакиево – -1 035 чел. (на 0,9%);

во всех остальных городах – снижение менее 500 чел.

«ДНР», численность населения в городах

(с учетом поселков в их составе) на 01.09.2019

Город Наличное население, чел. Доля от общего числа населения «ДНР» Донецк 943 733 41,5% Макеевка 370 736 16,3% Горловка 258 969 11,4% Енакиево 118 460 5,2% Харцызск 97 797 4,3% Торез (после переименования – Чистяково) 75 262 3,3% Снежное 65 760 2,9% Шахтерск (без учета района) 56 811 2,5% Ясиноватая 43 263 1,9% Кировское (после переименования – Крестовка) 27 437 1,2% Дебальцево 25 143 1,1% Докучаевск 23 633 1,0% Ждановка 12 614 0,6%

Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.

«ДНР», численность населения в районах на 01.09.2019

Район Наличное население, чел. Доля от общего числа населения «ДНР» Старобешевский 47 839 2,1% Амвросиевский 42 468 1,9% Новоазовский 29 479 1,3% Шахтерский (без учета города Шахтерск) 18 213 0,8% Тельмановский (после переименования – Бойковский) 14 501 0,6%

В «Луганской народной республике» с 1 января за 8 месяцев население сократилось на 9 894 чел. (или на 0,7%) и на 1 сентября составляло 1 млн 447 тыс. 992 чел. В «ЛНР» доля сельского населения немного превышает «ДНР»: городское население составляет 1 млн 359 тыс. 274 чел. (94%), сельское – 88 718 чел. (6%).

В «ЛНР» во всех городах и районах – снижение численности населения. Положительной динамики нет нигде.

Большее всего жителей приходится на Луганск, Красный Луч (после переименования – Хрустальный) и Алчевск. Города, в которых наиболее сократилось население за 8 месяцев нынешнего года, следующие:

Луганск – -1 645 чел. (на 0,4% от населения города на 1 января);

Стаханов (после переименования – Кадиевка) – -963 чел. (на 1,1%);

Красный Луч – -932 чел. (на 0,8%);

Краснодон (после переименования – Сорокино) – -807 чел. (на 0,8%);

Антрацит – - 727 (на 1,0%).

«ЛНР», численность населения в городах

(с учетом поселков в их составе) на 01.09.2019

Город Наличное население, чел. Доля от общего числа населения «ЛНР» Луганск 431 111 29,8% Красный Луч (после переименования – Хрустальный) 115 314 8,0% Алчевск 104 256 7,2% Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района) 97 171 6,7% Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района) 93 033 6,4% Стаханов (после переименования – Кадиевка) 84 904 5,9% Ровеньки 79 127 5,5% Антрацит (без учета района) 73 016 5,0% Брянка 50 094 3,5% Первомайск 36 496 2,5% Кировск (после переименования – Голубовка) 31 328 2,2%

Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.

«ЛНР», численность населения в районах на 01.09.2019

Район Наличное население, чел. Доля от общего числа населения «ЛНР» Перевальский 66 270 4,6% Лутугинский 62 992 4,4% Славяносербский 47 347 3,3% Антрацитовский (без учета г. Антрацит) 28 624 2,0% Краснодонский (без учета г. Сорокино) 27 809 1,9% Свердловский (без учета г. Должанск) 11 199 0,8% Попаснянский (неподконтрольная Украине часть) 5 298 0,4% Станично-Луганский (неподконтрольная Украине часть) 2 603 0,2%

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходит перепись населения. Жителей опрашивают согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещают за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн).

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: