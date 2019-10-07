На КПВВ Донбасса медицинскую и психологическую помощь получили более 900 человек

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса в пунктах оказания помощи населению на минувшей неделе спасатели оказали помощь 908 гражданам. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«На прошлой неделе силы и средства подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, выполнению инженерных работ, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Так, спасателями в пунктах оказания помощи населению расположенных на территории КПВВ была оказана медицинская и психологическая помощь 908 гражданам.

Кроме того, работники ГСЧС продолжают аварийно-восстановительные работы жилых домов Марьинке, Красногоровке, Гранитном, Бердянском и Чермалыке (Донецкая обл.). За неделю восстановлено 9 домов. Всего, с начала проведения ООС было восстановлено 498 жилых домов.

Помимо этого, пиротехнические подразделения в течение недели 118 раз привлекались к проведению работ по обследованию и разминированию территорий. За это время было обследовано 61 га территории, изъято и уничтожено 643 взрывоопасных предмета.

«Всего, с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4 941 раз, было обследовано 6 051,17 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 27 020 взрывоопасных предметов.

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